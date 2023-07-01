На борту самолета в аэропорту Петербурга произошло задымление
На судне было 240 пассажиров
01 июля 2023, 10:00, ИА Амител
В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга на борту самолета произошло задымление двигателя, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".
Там сообщили, что в момент инцидента судно готовилось к рейсу Санкт-Петербург – Дубай. На борту в момент ЧП было 240 пассажиров и 15 членов экипажа. Всех благополучно эвакуировали. Сам самолет отбуксировали обратно на место стоянки. Следов возгорания в нем не наблюдается.
Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15 по местному времени. Самолет принадлежит иностранной авиакомпании.
Из информации на онлайн-табло аэропорта следует, что в 04:49 мск судно вылетело.
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