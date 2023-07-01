На борту самолета в аэропорту Петербурга произошло задымление

На судне было 240 пассажиров

01 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга на борту самолета произошло задымление двигателя, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Там сообщили, что в момент инцидента судно готовилось к рейсу Санкт-Петербург – Дубай. На борту в момент ЧП было 240 пассажиров и 15 членов экипажа. Всех благополучно эвакуировали. Сам самолет отбуксировали обратно на место стоянки. Следов возгорания в нем не наблюдается.

Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15 по местному времени. Самолет принадлежит иностранной авиакомпании.

Из информации на онлайн-табло аэропорта следует, что в 04:49 мск судно вылетело.