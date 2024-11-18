На что копят бариста в Алтайском крае? Фото
Мы подсмотрели, что написано для баночках для чаевых
18 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Таблички на стакане для чаевых / Фото: amic.ru
Часто в кофейнях у кассы ставят стаканчик, в котором можно оставить чаевые для бариста. Мы посмотрели, на что копят те, кто делает наши дни бодрее и вкуснее.
Подборка получилась разнообразной, но чаще всего собирают работники общепита на путешествия.
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Как табак уже не табак, так и кофе сейчас толком варить никто не умеет, да и зерно у многих несвежее, отсюда и дурь с сиропами, молоком и прочими отдушками... а ты свари правильный эспрессо! Да не в уродском бумажном стакане подай как полагается!