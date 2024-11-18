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На что копят бариста в Алтайском крае? Фото

Мы подсмотрели, что написано для баночках для чаевых

18 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Таблички на стакане для чаевых / Фото: amic.ru

Часто в кофейнях у кассы ставят стаканчик, в котором можно оставить чаевые для бариста. Мы посмотрели, на что копят те, кто делает наши дни бодрее и вкуснее.

Подборка получилась разнообразной, но чаще всего собирают работники общепита на путешествия.

Алтайский край

Комментарии 3

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Musik

07:32:35 18-11-2024

Идите работать, барбарисы!

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Гость

09:46:38 18-11-2024

Альпийское нищенство..

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Гость

16:16:59 18-11-2024

Как табак уже не табак, так и кофе сейчас толком варить никто не умеет, да и зерно у многих несвежее, отсюда и дурь с сиропами, молоком и прочими отдушками... а ты свари правильный эспрессо! Да не в уродском бумажном стакане подай как полагается!

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