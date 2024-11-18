На что копят бариста в Алтайском крае? Фото

Мы подсмотрели, что написано для баночках для чаевых

18 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Таблички на стакане для чаевых / Фото: amic.ru

Часто в кофейнях у кассы ставят стаканчик, в котором можно оставить чаевые для бариста. Мы посмотрели, на что копят те, кто делает наши дни бодрее и вкуснее.

Подборка получилась разнообразной, но чаще всего собирают работники общепита на путешествия.