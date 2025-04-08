И как понять, что изделие по-настоящему ценное

08 апреля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJKGjcL

Ковер / Изображение сгенерировано в FusionBrain.AI / amic.ru

Элитный ковер – это не просто украшение интерьера, а показатель статуса владельца, предмет семейной гордости и даже средство инвестиций. Не удивительно, что при покупке дорогостоящего ковра хочется учесть все нюансы, чтобы обезопасить себя от ошибок. Рассказываем, как правильно выбрать ковер ручной работы и на что обратить внимание при поиске?

Как выбрать дорогой ковер – четыре критерия

На цену ковра влияет множество факторов, от метода изготовления до особенностей плетения и дизайна. Чтобы не ошибиться при покупке дорогостоящего изделия, эксперты советуют обратить внимание на четыре важных фактора.

1. Способ производства

Дорогостоящий ковер должен создаваться на 100% вручную. Каждый этап изготовления такого покрытия, от разработки эскиза до окрашивания пряжи и стрижки ворса, предполагает только ручной труд.

Применение же автоматических технологий удешевляет производство. По этой причине тафтинговые и машинные ковры не могут стоить столько же, сколько ручные экземпляры.

2. Материал волокон

Дорогие ковры ручной работы делаются из природных материалов:

овечьей шерсти;

кашемира и пуха альпаки;

натурального шелка;

бамбуковых и эвкалиптовых волокон;

высококачественного хлопка.

Наиболее дорогостоящими остаются шелковые полотна и варианты из тонких видов шерсти. Присутствие синтетики в элитных моделях не допускается.

3. Плотность плетения

Плотность определяется по количеству узелков на квадратный метр полотна. Чем выше этот параметр, тем прочнее и долговечнее изделие, приятнее на ощупь фактура и эстетичнее рисунок. В дорогих коврах плотность начинается с 150–200 тысяч узелков на квадратный метр и доходит до 2–3 млн в персидских шелковых экземплярах.

4. Уникальность дизайна

Авторский дизайн – еще один фактор, который увеличивает цену ковра. Самые дорогостоящие модели создают известные художники, а потому они отличаются нетривиальным исполнением. К примеру, это могут быть полотна "неправильных" форм, изделия со скульптурным рельефом или соединением нескольких фактур.

При прочих равных старинные ковры будут дороже современных экземпляров, поскольку такие изделия приравниваются к предметам антиквариата.

Как правильно выбрать ковер в интерьер квартиры?

Эксперты дают следующие советы:

в гостиную – выбирайте изделие крупного размера, которое объединит предметы интерьера и создаст ощущение масштаба. Для визуального расширения пространства используются полотна светлых цветов;

в спальню – подойдут модели с длинным ворсом из мягкой шерсти или шелка. Приглушенные бежевые и голубые тона добавят обстановке уюта;

в кабинет – рекомендуются плотные шерстяные модели, вносящие атмосферу роскоши. Цвет стоит подобрать по контрасту с полом в комнате.

Статья подготовлена на основе рекомендаций профессионального декоратора, эксперта по коврам Александра Чикина.

ООО "Новый Стиль"

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