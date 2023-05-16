На даче у жительницы Алтая поселилась лиса с лисятами, которые ведут себя как собаки

Женщина считает, что пока маленькие, они ничего не боятся, однако скоро щенки подрастут и бояться их начнёт уже хозяйка

16 мая 2023, 13:03, ИА Амител

Лиса с лисятами поселилась на дачном участке жительницы Павловска. Как сообщает "Катунь 24", каждый день она может наблюдать за необычными соседями из своего окна.

Лиса приносит своим детям мышей и ворует для них соседских кур. Хозяйка участка пыталась избавиться от непрошеных гостей, в том числе с помощью звона колокольчиков, однако семейству до них нет дела.

Сами лисята ведут себя как обычные собаки – могут забежать на веранду и украсть ботинки. Женщина считает, что пока маленькие, они ничего не боятся, однако скоро они подрастут и бояться начнёт уже женщина.