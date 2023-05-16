На даче у жительницы Алтая поселилась лиса с лисятами, которые ведут себя как собаки
Женщина считает, что пока маленькие, они ничего не боятся, однако скоро щенки подрастут и бояться их начнёт уже хозяйка
16 мая 2023, 13:03, ИА Амител
Лиса с лисятами поселилась на дачном участке жительницы Павловска. Как сообщает "Катунь 24", каждый день она может наблюдать за необычными соседями из своего окна.
Лиса приносит своим детям мышей и ворует для них соседских кур. Хозяйка участка пыталась избавиться от непрошеных гостей, в том числе с помощью звона колокольчиков, однако семейству до них нет дела.
Сами лисята ведут себя как обычные собаки – могут забежать на веранду и украсть ботинки. Женщина считает, что пока маленькие, они ничего не боятся, однако скоро они подрастут и бояться начнёт уже женщина.
13:13:25 16-05-2023
Здесь уже одну покусал бурундук, теперь лисы, скоро начнут писать - Давай отстрел!!!
14:19:39 16-05-2023
Подрастут - уйдут в лес.
14:23:26 16-05-2023
Вот так и живём не решая проблемы, надеясь на авось, чем дольше они там живут, тем больше привыкают, лисята вырастут и это будет хищная лисья стая.
16:43:10 16-05-2023
Гость (14:23:26 16-05-2023) Вот так и живём не решая проблемы, надеясь на авось, чем дол... Они уйдут, когда подрастут. Места им станет слишком мало.
19:37:50 16-05-2023
Гость (14:23:26 16-05-2023) Вот так и живём не решая проблемы, надеясь на авось, чем дол... И сожрёт хозяйку!
14:33:55 16-05-2023
Через неделю лиса уведет их в лес. Как раз подрастут и смогут самостоятельно добывать еду.
18:34:32 16-05-2023
Гость (14:33:55 16-05-2023) Через неделю лиса уведет их в лес. Как раз подрастут и смогу... Зачем уходить в лес, если еда есть здесь, а народ у нас сердобольный, да и еда всегда остается, начнут подкармливать и не куда они не уйдут, от еды не уходят.
14:49:29 16-05-2023
чем дольше они там живут, тем больше привыкают--- да кто из диких привык?) Сейчас открой ворота хваленого зоопарка - зверюхи врассыпную оттуда кинутся. Одни крыски и хомячки останутся)
15:18:03 16-05-2023
На тюбике есть канал чувака, который держит у себя на участке лису. По-моему "Ли Сяо". Даже будучи "домашней", лиса имеет все повадки дикого зверя.
16:10:50 16-05-2023
Если что-то выглядит как собака, ведёт себя как собака, то это и есть собака. А собака что??? -Должна быть отстреляна.
13:47:05 19-05-2023
Гость (16:10:50 16-05-2023) Если что-то выглядит как собака, ведёт себя как собака, то э... Себе чего-нибудь отстрелите.
16:40:21 16-05-2023
На тюбике есть канал чувака, который держит у себя на участке лису.------ да, Ли сяо. А еще канал есть Black kanadian wolf, где парни держат на огромной огороженной территории волков, волкособов (не городских несчастных собак), волэндов. Реально дух захватывает, когда они с ними играть начинают) зоопарки и цирки всякие с измученными неволей животными отдыхают в сторонке.
00:17:46 19-05-2023
Гость (16:40:21 16-05-2023) На тюбике есть канал чувака, который держит у себя на участк... А ещё есть интересный канал на Ютубе "Save a fox". Там тоже девушка с мужем содержат лис. Позитивный канал.
16:42:25 16-05-2023
звона колокольчика?.... она бы еще дезодорантом пшикнула..
16:44:08 16-05-2023
. А собака что???---- а собака - друг Человека! Вот и думай, что ты такое)
16:45:03 16-05-2023
Главное, не прикармливать их, чтобы не привыкали к человеку.
13:34:11 19-05-2023
Гость (16:43:10 16-05-2023) Они уйдут, когда подрастут. Места им станет слишком мало.... Лучше таких соседей, чем как у нас новые. Они не уйдут и не уедут, а мы наверное, скоро, все старожилы убежим. И отстреливать нельзя.
13:54:40 19-05-2023
Гость (13:34:11 19-05-2023) Лучше таких соседей, чем как у нас новые. Они не уйдут и не... чем как у нас новые --- А что Ваши новые соседи творят такого страшного, что все старожилы готовы разбежаться?