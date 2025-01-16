На День Победы в Москву должен приехать "тайный гость" из США

"Тайным гостем" станет человек, связанный с администрацией Трампа, уточняют источники

16 января 2025, 20:36, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

В Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может приехать "тайный гость" из США, сообщает американское издание Newsweek.

В издании отметили, что Владимир Путин часто приглашает на День Победы иностранных высокопоставленных лиц. Если в этом году на парад Победы приедет представитель США, то, вероятнее всего, это будет или человек из администрации Дональда Трампа, или как-либо связанное с ней лицо.

"Владимир Путин может ожидать тайного гостя из США в этот знаменательный день", – сказано в тексте.

Newsweek напоминает, что в 2020 году на торжества в Москве приехал советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, поскольку Трамп, оказавшись под давлением, был вынужден отказаться от поездки.