На День Победы в Москву должен приехать "тайный гость" из США
"Тайным гостем" станет человек, связанный с администрацией Трампа, уточняют источники
16 января 2025, 20:36, ИА Амител
В Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может приехать "тайный гость" из США, сообщает американское издание Newsweek.
В издании отметили, что Владимир Путин часто приглашает на День Победы иностранных высокопоставленных лиц. Если в этом году на парад Победы приедет представитель США, то, вероятнее всего, это будет или человек из администрации Дональда Трампа, или как-либо связанное с ней лицо.
"Владимир Путин может ожидать тайного гостя из США в этот знаменательный день", – сказано в тексте.
Newsweek напоминает, что в 2020 году на торжества в Москве приехал советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, поскольку Трамп, оказавшись под давлением, был вынужден отказаться от поездки.
06:46:14 17-01-2025
Может вообще Трамп. Было бы сильно
11:13:51 17-01-2025
Гость (06:46:14 17-01-2025) Может вообще Трамп. Было бы сильно... маск
11:08:32 17-01-2025
тайный Санта.
20:56:50 17-01-2025
Вэнс?
Вот это было-бы люто, сгоревшими задами хохлов и всяких белоленточных гнид можно половину галактики осветить