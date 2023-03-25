На долгую память. Какими были первые почтовые открытки

Раньше открытка называлась бланком открытого письма

25 марта 2023, 06:43, ИА Амител















































Фото: erhk-museum.tls.muzkult.ru, Почта России

25 марта в России отмечается день рождения почтовой открытки. До сих пор нет точной информации о том, кто же первым выпустил почтовые карточки. Однако известен тот факт, что ещё в 1840 году директор лондонского музея Генри Коул заказал 1000 открыток с подписью "Счастливого Нового года и весёлого Рождества!". А в 1865 году члены Германско-австрийского почтового союза начали обсуждать идею о создании почтовой карточки. Тогда эту идею предложил доктор Генрих фон Стефан, который в то время являлся генеральным почтмейстером Германии.

Первые же почтовые открытки в России появились в 1872 году. Они были без иллюстрации и с подписью "бланк для открытого письма". Именно благодаря этой надписи и появилось русское слово "открытка". Вплоть до 1894 года почтовое ведомство обладало монополией на выпуск открыток. В 1894 году был разрешён частный выпуск открыток, примерно в то же время в России появляется первая иллюстрированная открытка. С началом Первой мировой войны сюжеты, изображавшиеся на открытках, стали в большей степени агитационными. В эти годы вся издательская деятельность перешла под государственный контроль. Только в 1924 году Госиздат начал печатать открытки с иллюстрациями, основными сюжетами которых стала сатира на политические темы, сельскохозяйственные работы и прочее. А отправление новогодних открыток в другие города родственникам и знакомым стало праздничным ритуалом.