На дорогах Алтайского края за неделю погибло 4 человека и 64 пострадало

С 15 по 21 апреля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5,8 тыс. нарушений ПДД

22 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю зарегистрировали 52 ДТП, сообщили в ГИБДД региона.

В этих авариях погибло трое взрослых и один ребенок. Еще 64 человека получили ранения, в том числе 10 детей.

Основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.

Также за минувшие семь дней выявили 5862 нарушения ПДД. 136 водителей при этом были пьяны, а 35 из них сели за руль в таком виде повторно.