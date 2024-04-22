На дорогах Алтайского края за неделю погибло 4 человека и 64 пострадало
С 15 по 21 апреля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5,8 тыс. нарушений ПДД
22 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю зарегистрировали 52 ДТП, сообщили в ГИБДД региона.
В этих авариях погибло трое взрослых и один ребенок. Еще 64 человека получили ранения, в том числе 10 детей.
Основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.
Также за минувшие семь дней выявили 5862 нарушения ПДД. 136 водителей при этом были пьяны, а 35 из них сели за руль в таком виде повторно.
18:41:27 22-04-2024
Только конские, запредельные размеры штрафов за нарушение ПДД остановят бойню на дорогах, по другому увы никак.
19:23:50 22-04-2024
Гость (18:41:27 22-04-2024) Только конские, запредельные размеры штрафов за нарушение ПД... никакой штраф не остановит алкаша за рулем, увы.