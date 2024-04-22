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На дорогах Алтайского края за неделю погибло 4 человека и 64 пострадало

С 15 по 21 апреля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5,8 тыс. нарушений ПДД

22 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю зарегистрировали 52 ДТП, сообщили в ГИБДД региона.

В этих авариях погибло трое взрослых и один ребенок. Еще 64 человека получили ранения, в том числе 10 детей.

Основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.

Также за минувшие семь дней выявили 5862 нарушения ПДД. 136 водителей при этом были пьяны, а 35 из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

18:41:27 22-04-2024

Только конские, запредельные размеры штрафов за нарушение ПДД остановят бойню на дорогах, по другому увы никак.

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Элен без ребят

19:23:50 22-04-2024

Гость (18:41:27 22-04-2024) Только конские, запредельные размеры штрафов за нарушение ПД... никакой штраф не остановит алкаша за рулем, увы.

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