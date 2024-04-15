На дорогах Алтайского края за неделю пострадал 41 человек, еще один — погиб
С 8 по 14 апреля в крае выявили 5547 нарушений ПДД
15 апреля 2024, 10:45, ИА Амител
Конус на асфальте / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае на прошедшей неделе произошло 32 ДТП, в которых погиб один человек и еще 33 взрослых и 8 детей пострадали.
Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.
Помимо этого, с 8 по 14 апреля в крае выявили 5547 нарушений ПДД. 134 водителя при этом были пьяны, а 17 из них сели за руль в таком виде повторно.
11:58:37 15-04-2024
"Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода".
Может пора наконец начать строить подземные переходы, не? Сколько должно ещё человек пострадать, чтобы власти наконец начали делать что-то, а не эту паказуху с установкой консолей и фонарями над переходом?