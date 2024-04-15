На дорогах Алтайского края за неделю пострадал 41 человек, еще один — погиб

С 8 по 14 апреля в крае выявили 5547 нарушений ПДД

15 апреля 2024, 10:45, ИА Амител

Конус на асфальте / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на прошедшей неделе произошло 32 ДТП, в которых погиб один человек и еще 33 взрослых и 8 детей пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.

Помимо этого, с 8 по 14 апреля в крае выявили 5547 нарушений ПДД. 134 водителя при этом были пьяны, а 17 из них сели за руль в таком виде повторно.