На дорогах Барнаула пройдут масштабные рейды
Отлавливать будут в том числе пьяных водителей
29 октября 2024, 12:45, ИА Амител
Сотрудники ДПС / Фото: Ирина Киселева / amic.ru
Госавтоинспекция проведет рейды на дорогах Барнаула с 29 октября по 2 ноября, сообщили в ведомстве.
Список мероприятий:
- "Детское кресло" – 29 и 31 октября будут останавливать машины и проверять на использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности;
- "Пешеходный переход" – акция пройдет 30 октября, она направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов;
- "Перекресток" – мероприятие состоится 1 ноября для снижения аварийности и тяжести последствий при столкновении транспортных средств;
- "Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных автомобилистов 2 ноября.
В ГАИ призвали пешеходов быть крайне осторожными и переходить проезжую часть, убедившись, что все автомобили уступают дорогу.
Также из-за сокращения светового дня и плохой видимости из-за непогоды просят носить одежду со светоотражателями.
13:01:49 29-10-2024
еще рейд нужен на каждый день по парковке транспорта на дорогах
13:09:33 29-10-2024
Если не предупреждать, рейды будут гораздо эффективнее.
13:33:32 29-10-2024
а штрафовать будут или просто погрозятся?
14:11:41 29-10-2024
Спасибо, что предупредили.
14:18:49 29-10-2024
Очередная "штурмовщина к годовщине" == имитация бурной деятельности? Каждый день в режиме 24/7 работать кишка не позволяет?
14:18:57 29-10-2024
"Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных автомобилистов 2 ноября.------- В рабочий день? Силами пары-тройки экипажей которые на весь город остались? Удачи вам "рыбаки"...
07:15:13 30-10-2024
Гость (14:18:57 29-10-2024) "Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных авто... ты по городу то двигаешься? патрулей много стало, по сравнению с прошлыми годами.
17:01:32 30-10-2024
Граждане и гражданки водители не устройте всплеск статистики штрафов