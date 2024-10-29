На дорогах Барнаула пройдут масштабные рейды

Отлавливать будут в том числе пьяных водителей

29 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Сотрудники ДПС / Фото: Ирина Киселева / amic.ru

Госавтоинспекция проведет рейды на дорогах Барнаула с 29 октября по 2 ноября, сообщили в ведомстве.

Список мероприятий:

"Детское кресло" – 29 и 31 октября будут останавливать машины и проверять на использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности;

– 29 и 31 октября будут останавливать машины и проверять на использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности; "Пешеходный переход" – акция пройдет 30 октября, она направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов;

– акция пройдет 30 октября, она направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов; "Перекресток" – мероприятие состоится 1 ноября для снижения аварийности и тяжести последствий при столкновении транспортных средств;

– мероприятие состоится 1 ноября для снижения аварийности и тяжести последствий при столкновении транспортных средств; "Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных автомобилистов 2 ноября.

В ГАИ призвали пешеходов быть крайне осторожными и переходить проезжую часть, убедившись, что все автомобили уступают дорогу.

Также из-за сокращения светового дня и плохой видимости из-за непогоды просят носить одежду со светоотражателями.