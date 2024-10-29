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На дорогах Барнаула пройдут масштабные рейды

Отлавливать будут в том числе пьяных водителей

29 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Сотрудники ДПС / Фото: Ирина Киселева / amic.ru
Сотрудники ДПС / Фото: Ирина Киселева / amic.ru

Госавтоинспекция проведет рейды на дорогах Барнаула с 29 октября по 2 ноября, сообщили в ведомстве.

Список мероприятий:

  • "Детское кресло" – 29 и 31 октября будут останавливать машины и проверять на использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности;
  • "Пешеходный переход" – акция пройдет 30 октября, она направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов;
  • "Перекресток" – мероприятие состоится 1 ноября для снижения аварийности и тяжести последствий при столкновении транспортных средств;
  • "Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных автомобилистов 2 ноября.

В ГАИ призвали пешеходов быть крайне осторожными и переходить проезжую часть, убедившись, что все автомобили уступают дорогу.

Также из-за сокращения светового дня и плохой видимости из-за непогоды просят носить одежду со светоотражателями.

Барнаул проверки ДПС

Комментарии 8

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гость

13:01:49 29-10-2024

еще рейд нужен на каждый день по парковке транспорта на дорогах

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Стас Пле

13:09:33 29-10-2024

Если не предупреждать, рейды будут гораздо эффективнее.

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Гость

13:33:32 29-10-2024

а штрафовать будут или просто погрозятся?

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ППШариков

14:11:41 29-10-2024

Спасибо, что предупредили.

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Чучмек

14:18:49 29-10-2024

Очередная "штурмовщина к годовщине" == имитация бурной деятельности? Каждый день в режиме 24/7 работать кишка не позволяет?

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Гость

14:18:57 29-10-2024

"Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных автомобилистов 2 ноября.------- В рабочий день? Силами пары-тройки экипажей которые на весь город остались? Удачи вам "рыбаки"...

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гость

07:15:13 30-10-2024

Гость (14:18:57 29-10-2024) "Нетрезвый водитель" – будут массово отлавливать пьяных авто... ты по городу то двигаешься? патрулей много стало, по сравнению с прошлыми годами.

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Света

17:01:32 30-10-2024

Граждане и гражданки водители не устройте всплеск статистики штрафов

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