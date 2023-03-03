На дорогах будет ад. На сколько продлили штормовое предупреждение в Алтайском крае?

Из-за неблагоприятной погоды синоптики продлили штормпрогноз

03 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Осадки в виде мокрого снега с дождём переходящего в снег ожидаются на всей территории Алтайского края в ночь с 3 на 4 марта. Местами поднимутся метели, а на дорогах будет настоящий каток. В предгорьях вероятны снежные заносы. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на субботу в крае ветер по юго-востоку будет усиливаться до 17-22 м/с. Похолодает до -6...-11 градусов. После оттепели такие перепады приведут к сильной гололедице на дорогах. Местами будет идти сильный мокрый снег, ожидается его налипание на проводах. В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи. Из-за таких неблагоприятных погодных условий в регионе на ближайшую ночь мы продлили штормовое предупреждение", – сообщила синоптик.Днём 3 марта порывы ветра будут уже не более 13-18 м/с. Столбики термометров поднимутся до отметок -2...-7 градусов, а в предгорьях местами потеплеет до +3.

В ночь на 5 марта в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, а днём местами по югу пройдёт небольшой мокрый снег. Возможно отложение мокрого снега. На дорогах также сохранится сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами его порывы будут достигать 13 м/с.

"В ночь на воскресенье похолодает до -6...-11 градусов, местами по югу столбики термометров опустятся до -16°С. Днём 0...-5°С, в предгорьях прогреет до +6°С", – сообщила Людмила Сырых.

Но уже в ночь на 6 марта в Алтайском крае вновь начнутся осадки. Мокрый снег и снег пройдёт на большей части региона. В предгорьях ожидается дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха -6...-11 градусов, в предгорьях до 0°С. И снова на дорогах будет очень тяжёлая обстановка, ожидается сильный гололёд.

"Днём осадки вероятны лишь в предгорьях. Воздух прогреется до 0...+5 градусов, в предгорьях – до +10", – рассказала синоптик.