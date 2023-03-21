"На фиг никому не нужен". Шубенков рассказал, как поедет в Париж "через одно место"

Известный барьерист дал большое интервью, в котором рассказал о жизни в изоляции сборной от соревнований

21 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Известный барнаульский барьерист, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года, легкоатлет Сергей Шубенков дал большое интервью изданию "Спорт-экспресс", в котором рассказал трёхкратной чемпионке Олимпийских игр по синхронному плаванию Алле Шишкиной, чем занимается во время изоляции российской сборной от международных стартов. Также Шубенков пояснил, как упали его доходы из-за отсутствия коммерческих соревнований.

"Пока Сергей Шубенков зарабатывал деньги в "Бриллиантовой лиге", жена Сергея Шубенкова занималась не только воспитанием их детей, но и набиралась опыта в своей профессии – она юрист. И сейчас мы находимся на переломном этапе, когда ещё чуть-чуть и супруга начнёт пополнять семейный бюджет больше меня. Вопрос, на самом деле, очень актуальный, злободневный, но определённый запас прочности накопить успел. Государство родное не бросает. Понятно, что сейчас это не так весело и жирно, как раньше, но жить можно, не жалуюсь. Ещё и поэтому не завязываю со спортом. Ты вот удивилась, что я ещё в строю. То, чем занимаюсь, умею делать хорошо, а где заработать столько же – пока не знаю. Наверняка можно, но ещё не пробовал", – отметил Сергей Шубенков.

По словам спортсмена, в случае завершения карьеры может работать по специальности спортивного юриста, которую получил в Алтайском государственном университете. Легкоатлет рассказал в интервью, что полностью восстановился от травм и готовится к международным стартам. Правда, допустят ли до них нашу команду или нет – он не знает.

"Это боль. Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое, этот думает третье, пятое, десятое… Понимаю, что эскапизм – не совсем лучший рецепт. Отвлекаюсь компьютерными играми – дайте мне фигурки покрасить и 3D-графикой немного заняться. У меня есть творческие проекты. Думаю, поедем (об Олимпиаде в Париже 2024 года, – прим. ред.). Но как-нибудь через одно место", – добавил барьерист.

Также Шубенков высказался на тему смены спортивного гражданства. Делать этого атлет не собирается ни при каких обстоятельствах.