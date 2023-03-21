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"На фиг никому не нужен". Шубенков рассказал, как поедет в Париж "через одно место"

Известный барьерист дал большое интервью, в котором рассказал о жизни в изоляции сборной от соревнований

21 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Известный барнаульский барьерист, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года, легкоатлет Сергей Шубенков дал большое интервью изданию "Спорт-экспресс", в котором рассказал трёхкратной чемпионке Олимпийских игр по синхронному плаванию Алле Шишкиной, чем занимается во время изоляции российской сборной от международных стартов. Также Шубенков пояснил, как упали его доходы из-за отсутствия коммерческих соревнований.

"Пока Сергей Шубенков зарабатывал деньги в "Бриллиантовой лиге", жена Сергея Шубенкова занималась не только воспитанием их детей, но и набиралась опыта в своей профессии – она юрист. И сейчас мы находимся на переломном этапе, когда ещё чуть-чуть и супруга начнёт пополнять семейный бюджет больше меня. Вопрос, на самом деле, очень актуальный, злободневный, но определённый запас прочности накопить успел. Государство родное не бросает. Понятно, что сейчас это не так весело и жирно, как раньше, но жить можно, не жалуюсь. Ещё и поэтому не завязываю со спортом. Ты вот удивилась, что я ещё в строю. То, чем занимаюсь, умею делать хорошо, а где заработать столько же – пока не знаю. Наверняка можно, но ещё не пробовал", – отметил Сергей Шубенков.

По словам спортсмена, в случае завершения карьеры может работать по специальности спортивного юриста, которую получил в Алтайском государственном университете. Легкоатлет рассказал в интервью, что полностью восстановился от травм и готовится к международным стартам. Правда, допустят ли до них нашу команду или нет – он не знает.

"Это боль. Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое, этот думает третье, пятое, десятое… Понимаю, что эскапизм – не совсем лучший рецепт. Отвлекаюсь компьютерными играми – дайте мне фигурки покрасить и 3D-графикой немного заняться. У меня есть творческие проекты. Думаю, поедем (об Олимпиаде в Париже 2024 года, – прим. ред.). Но как-нибудь через одно место", – добавил барьерист.

Также Шубенков высказался на тему смены спортивного гражданства. Делать этого атлет не собирается ни при каких обстоятельствах.

"Нет, никогда. Если отправляться туда, то нужно понимать к кому, к какому специалисту. А вместе со своим тренером я на фиг никому нигде не нужен", – считает Шубенков.

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НОВОСТИАлтай

Комментарии 17

  • Сергей! Ты думаешь один такой! Нас за Уралом аж 12 миллионов (слова В.В.). Всё будет хорошо!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы отправить тебе комментарий прохожу очень остроумный тест.( я думаю, что это наш будущий искусственный интеллект))
    21 марта, Гость   Ответить
  • Да лишь бы не задержали и что-нибудь не предъявили
    21 марта, Гость   Ответить
  • Это же какой недюженный талант надо иметь, чтобы коммерчески кормиться вскидыванием своих ляжек. А как это отразится на благосостоянии страны и её прогрессе - страшно даже подумать!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Действующий солдат армии на фронт пора тебе бегун , получающий зарплату в министерстве обороны
    21 марта, Гость   Ответить
  • Мож уже хватит прыгать через палочку и на Камеди ездить пора бы полезными делами заняться.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Согласен!, действующий офицер!, хорош ныть...иди служи как положено...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Хоть ползком хоть под белым флагом хоть через одно место но главное пролезть на олимпиаду - вершина величия собственного эго. А страна которая тебя готовила пофигу, всё равно что-нибудь подкинет на прокорм. Да, тут, конечно, вопрос к спортивным (и не только) чиновникам. Но всё-таки отношение к государству и флагу, который на Донбассе после пролитой нашими бойцами крови водружают на освобожденных от фашисткой гадины участках, должно поменяться у каждого, тем более у спортсменов представляющих Россию, а не страну Нейтралию.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Злые вы все какие то. Нельзя вот так вот взять и сразу поменять свою деятьльность. Должен быть не резкий переход. А найди стезю которая тебе ближе? Люди порой работают ненавидя свою специальность и работу. Зачем такую работу работать?!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Оооо, труженики повылезали, поднимающие страну с колен
    21 марта, Гость   Ответить
  • "Шубенков дал большое интервью" Здесь больше написано, чем на СЭксе ))))
    21 марта, Гость   Ответить
  • Здоровья и удачи Сергею.
    21 марта, Гость   Ответить
  • детским тренером работать можно, очень полезный и уважаемый труд
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, детским тренером... Ну да, и получать минималку
    21 марта, Гость   Ответить
  • Мужику 32 года, а он всё в игрушки поиграть норовит. Зачем ему ехать на ОИ? Пик формы, в связи с возрастом, давно миновал, навык соревновательный серьёзных стартов отсутствует.Разве что чуть грошей заполучить. Но совсем не за победу, увы, не будет этого. В армию ему бесполезно, ничего он там не смыслит. как и в юриспруденции. В детские тренеры - он "не специалист". Путь один, как у мамы - в спортивные функционеры-чиновники. Это значит, что надо быть полным конформистом, "не высовываться", послушно исполнять всё, что прикажут сверху. Хороший пример - наш губернатор.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Ну да, и получать минималку============== ну кто на что учился, как говорится...
    22 марта, Гость   Ответить
  • То, чем занимаюсь, умею делать хорошо, а где заработать столько же – пока не знаю. Наверняка можно, но ещё не пробовал-------- дарю лайфхак. собираешь богатых охотников. они дают тебе секунд несколько форы. и ты убегаешь прыгая через барьеры. а стреляют пусть резиновыми пулями. заработаешь по любому больше чем жена.
    22 марта, Гость   Ответить
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