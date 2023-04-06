В Барнауле можно купить машину дешевле, чем средняя зарплата в Алтайском крае

06 апреля 2023, 06:31, Анастасия Бичакова

Фото: drom.ru

Средняя зарплата в Алтайском крае в марте 2023 года составила 38 315 рублей, следует из данных Алтайкрайстата. Но и на эту небольшую сумму в нашем регионе можно купить автомобиль. Ещё и деньги останутся. Amic.ru сделал подборку машин стоимостью до 25 тыс. рублей. По словам продавцов, они на ходу, но требуют "небольшого" ремонта.

"Не могу остановиться"

Светло-голубой "Запорожец" 1985 года выпуска продают за 21 тыс. рублей в Барнауле.

В объявлении на drom.ru говорится, что автомобиль на ходу. При этом продавец уточняет, что сцепления и тормозов нет.





"Запорожец" 1985 года продают в Барнауле / Фото: drom.ru

"Наверно, если подцепить трос, то поедет..." – шутит один из корреспондентов amic.ru.

Двигатель "Запорожца" бензиновый, его объём составляет 1,2 литра, а мощность – 41 лошадиная сила. Привод задний.

Руль в машине находится слева, отмечено в объявлении. Также есть уточнение, что авто стоит на учёте.

Пробег у "Запорожца" – 52 тыс. километров.

"Хмуриться не надо, Лада"

Сине-зелёную Lada 2107, выпущенную в 2003-м, предлагают в Барнауле за 23 тыс. рублей. Судя по фото, раньше она могла очень лихо рассекать по лужам. Но, увы, у неё заклинило мотор. Однако это поправимо, поэтому "хмуриться не надо, Лада".

У Lada также нет бампера. Надеемся, он оторвался не во время весёлой езды по лужам…









Lada 2107 продают в Барнауле

Двигатель этой машины тоже бензиновый, мощностью 71 лошадиная сила. Коробка передач механическая, а привод задний.

Пробег Lada 2107 – 100 тыс. километров, следует из объявления на drom.ru.

Бодрая "малышка"

Ещё одну компактную Lada – правда, уже 2109 – продают в краевой столице. Она стоит немного дороже, чем "нехмурая" Lada: 25 тыс. рублей. Год её выпуска – 2003-й.

"Машина после небольшого ДТП, но на передвижение это никак не влияет", – сказано в объявлении, также размещённом на drom.ru.













Lada 2109 продают в Барнауле / Фото: drom.ru

Продавец утверждает, что мотор у авто "бодрый". Коробка передач механическая, привод передний.

Мощность бензинового двигателя раритетной Lada составляет 70 лошадиных сил, а объём – 1,5 литра.