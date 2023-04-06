На ходу, но без тормозов. Какие автомобили дешевле 25 тысяч продают в Барнауле
В Барнауле можно купить машину дешевле, чем средняя зарплата в Алтайском крае
06 апреля 2023, 06:31, Анастасия Бичакова
Средняя зарплата в Алтайском крае в марте 2023 года составила 38 315 рублей, следует из данных Алтайкрайстата. Но и на эту небольшую сумму в нашем регионе можно купить автомобиль. Ещё и деньги останутся. Amic.ru сделал подборку машин стоимостью до 25 тыс. рублей. По словам продавцов, они на ходу, но требуют "небольшого" ремонта.
"Не могу остановиться"
Светло-голубой "Запорожец" 1985 года выпуска продают за 21 тыс. рублей в Барнауле.
В объявлении на drom.ru говорится, что автомобиль на ходу. При этом продавец уточняет, что сцепления и тормозов нет.
"Наверно, если подцепить трос, то поедет..." – шутит один из корреспондентов amic.ru.
Двигатель "Запорожца" бензиновый, его объём составляет 1,2 литра, а мощность – 41 лошадиная сила. Привод задний.
Руль в машине находится слева, отмечено в объявлении. Также есть уточнение, что авто стоит на учёте.
Пробег у "Запорожца" – 52 тыс. километров.
"Хмуриться не надо, Лада"
Сине-зелёную Lada 2107, выпущенную в 2003-м, предлагают в Барнауле за 23 тыс. рублей. Судя по фото, раньше она могла очень лихо рассекать по лужам. Но, увы, у неё заклинило мотор. Однако это поправимо, поэтому "хмуриться не надо, Лада".
У Lada также нет бампера. Надеемся, он оторвался не во время весёлой езды по лужам…
Двигатель этой машины тоже бензиновый, мощностью 71 лошадиная сила. Коробка передач механическая, а привод задний.
Пробег Lada 2107 – 100 тыс. километров, следует из объявления на drom.ru.
Бодрая "малышка"
Ещё одну компактную Lada – правда, уже 2109 – продают в краевой столице. Она стоит немного дороже, чем "нехмурая" Lada: 25 тыс. рублей. Год её выпуска – 2003-й.
"Машина после небольшого ДТП, но на передвижение это никак не влияет", – сказано в объявлении, также размещённом на drom.ru.
Продавец утверждает, что мотор у авто "бодрый". Коробка передач механическая, привод передний.
Мощность бензинового двигателя раритетной Lada составляет 70 лошадиных сил, а объём – 1,5 литра.
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