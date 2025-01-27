НОВОСТИОбщество

В хозяйстве при алтайской колонии массово телятся коровы

Под конец 2024 года в подсобном хозяйстве родилось шесть животных, а с начала 2025 года — еще 16

27 января 2025, 08:15, ИА Амител

Коровы в ИК-6 / Источник: 22.fsin.gov.ru
Коровы в ИК-6 / Источник: 22.fsin.gov.ru

В подсобном хозяйстве ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю идет массовый отел коров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под конец 2024 года в подсобном хозяйстве родилось шесть телят, а с начала 2025 года – еще восемь бычков и восемь телочек. Новорожденных содержат в специальном помещении. Ухаживает за ними прошедшая профессиональное обучение телятница из числа осужденных с участка колонии-поселения при ИК-6. Клички телятам придумывают ухаживающие за животными женщины. Обычно имена теленка и родившей его коровы начинаются на одну и ту же букву.

Сейчас в стаде подсобного хозяйства ИК насчитывается свыше 290 голов, в том числе более 90 фуражных коров. Молоко используют для питания осужденных. Кроме того, на перерабатывающем участке колонии производят сливочное масло: его поставляют в подразделения исправительной системы и сторонним заказчикам.

Алтайский край животные ФСИН

Комментарии 10

Avatar Picture
Инкогнито

08:53:55 27-01-2025

Хорошее дело, хоть в колонии занимаются полезным, только почему сливочное масло, ведь это отходы, излишки молочного жира от производства сыра.
Слишком много обрата будет оставаться на выпойку подросшим телятам.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:58 27-01-2025

Инкогнито (08:53:55 27-01-2025) Хорошее дело, хоть в колонии занимаются полезным, только поч... На обрате хлеб заводят,если что.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:04 27-01-2025

Инкогнито (08:53:55 27-01-2025) Хорошее дело, хоть в колонии занимаются полезным, только поч... Сам ты отход от производства. Сливочное масло потому и сливочное, что делается из сливок, умник.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

11:08:08 27-01-2025

Гость (10:30:04 27-01-2025) Сам ты отход от производства. Сливочное масло потому и сливо... если корову видел только на картинке в букваре.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:16:29 27-01-2025

Гость (10:30:04 27-01-2025) Сам ты отход от производства. Сливочное масло потому и сливо... добывается соскребанием с бутербродом.
эх вы, незнайка.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:03 27-01-2025

Ветеринар сидит там наверное. Только роды успевает принимать и задания зекам раздавать. На нём всё и держится.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ветеринар

10:07:43 27-01-2025

Осеменатор профессионально сработал.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
atlz

12:48:33 27-01-2025

массовостью прям задавили

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коль

17:15:28 27-01-2025

Куды масло девается?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:58 27-01-2025

Коль (17:15:28 27-01-2025) Куды масло девается? ... статейку то прочти.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров