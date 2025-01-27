В хозяйстве при алтайской колонии массово телятся коровы

Под конец 2024 года в подсобном хозяйстве родилось шесть животных, а с начала 2025 года — еще 16

27 января 2025, 08:15, ИА Амител

Коровы в ИК-6 / Источник: 22.fsin.gov.ru

В подсобном хозяйстве ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю идет массовый отел коров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под конец 2024 года в подсобном хозяйстве родилось шесть телят, а с начала 2025 года – еще восемь бычков и восемь телочек. Новорожденных содержат в специальном помещении. Ухаживает за ними прошедшая профессиональное обучение телятница из числа осужденных с участка колонии-поселения при ИК-6. Клички телятам придумывают ухаживающие за животными женщины. Обычно имена теленка и родившей его коровы начинаются на одну и ту же букву.

Сейчас в стаде подсобного хозяйства ИК насчитывается свыше 290 голов, в том числе более 90 фуражных коров. Молоко используют для питания осужденных. Кроме того, на перерабатывающем участке колонии производят сливочное масло: его поставляют в подразделения исправительной системы и сторонним заказчикам.