В хозяйстве при алтайской колонии массово телятся коровы
Под конец 2024 года в подсобном хозяйстве родилось шесть животных, а с начала 2025 года — еще 16
27 января 2025, 08:15, ИА Амител
В подсобном хозяйстве ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю идет массовый отел коров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Под конец 2024 года в подсобном хозяйстве родилось шесть телят, а с начала 2025 года – еще восемь бычков и восемь телочек. Новорожденных содержат в специальном помещении. Ухаживает за ними прошедшая профессиональное обучение телятница из числа осужденных с участка колонии-поселения при ИК-6. Клички телятам придумывают ухаживающие за животными женщины. Обычно имена теленка и родившей его коровы начинаются на одну и ту же букву.
Сейчас в стаде подсобного хозяйства ИК насчитывается свыше 290 голов, в том числе более 90 фуражных коров. Молоко используют для питания осужденных. Кроме того, на перерабатывающем участке колонии производят сливочное масло: его поставляют в подразделения исправительной системы и сторонним заказчикам.
08:53:55 27-01-2025
Хорошее дело, хоть в колонии занимаются полезным, только почему сливочное масло, ведь это отходы, излишки молочного жира от производства сыра.
Слишком много обрата будет оставаться на выпойку подросшим телятам.
10:06:58 27-01-2025
Инкогнито (08:53:55 27-01-2025) Хорошее дело, хоть в колонии занимаются полезным, только поч... На обрате хлеб заводят,если что.
10:30:04 27-01-2025
Инкогнито (08:53:55 27-01-2025) Хорошее дело, хоть в колонии занимаются полезным, только поч... Сам ты отход от производства. Сливочное масло потому и сливочное, что делается из сливок, умник.
11:08:08 27-01-2025
Гость (10:30:04 27-01-2025) Сам ты отход от производства. Сливочное масло потому и сливо... если корову видел только на картинке в букваре.
11:16:29 27-01-2025
Гость (10:30:04 27-01-2025) Сам ты отход от производства. Сливочное масло потому и сливо... добывается соскребанием с бутербродом.
эх вы, незнайка.
09:19:03 27-01-2025
Ветеринар сидит там наверное. Только роды успевает принимать и задания зекам раздавать. На нём всё и держится.
10:07:43 27-01-2025
Осеменатор профессионально сработал.
12:48:33 27-01-2025
массовостью прям задавили
17:15:28 27-01-2025
Куды масло девается?
21:32:58 27-01-2025
Коль (17:15:28 27-01-2025) Куды масло девается? ... статейку то прочти.