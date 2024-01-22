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На iPhone разрешили устанавливать сторонние платежные системы

Владельцы "яблочных" девайсов, согласно новым правилам, смогут пользоваться не только Apple Pay

22 января 2024, 09:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Компания Apple предложила добавить на iPhone сторонние платежные системы. Об этом сказано в документе, опубликованном Европейской комиссией.

Корпорация взяла на себя обязательства "по решению проблем конкуренции", связанных с доступом к NFC на iPhone. Это значит, что на смартфонах появятся другие платежные системы, помимо Apple Pay, пишет The Verge.

Пользоваться сторонними предложениями смогут владельцы смартфонов c Apple ID, зарегистрированными в пределах Европейской экономической зоны.

Пока неизвестно, какие именно платежные системы могут дополнить Aplle ID. Отмечается, что за нарушение обязательств на производителя смартфонов будет наложен штраф.

техника

Комментарии 7

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Гость

09:34:54 22-01-2024

Это только для стран Евросоюза. Нас это не коснется.

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гость

10:14:47 22-01-2024

Гость (09:34:54 22-01-2024) Это только для стран Евросоюза. Нас это не коснется.... яблолюбители будут дальше таскать карточки в чехле телефона )))

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Гость

10:43:02 22-01-2024

гость (10:14:47 22-01-2024) яблолюбители будут дальше таскать карточки в чехле телефона ... Зачем? У меня платежный стикер. Также расплачиваюсь телефоном.

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Гость

11:45:24 22-01-2024

Гость (10:43:02 22-01-2024) Зачем? У меня платежный стикер. Также расплачиваюсь телефоно... Ахах, телефоном он расплачивается))

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Гость

12:16:12 22-01-2024

Гость (11:45:24 22-01-2024) Ахах, телефоном он расплачивается))... Специально для таких как ты: у меня работают все приложения российских банков. ЭпплПэй не работает. Зато работает СБП, работает оплата по qr-коду. Если это не оплата телефоном, то как это еще назвать можно? Мне не нужна физическая карта банка, мне для рассчетов нужен только телефон.

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Гость

13:51:54 22-01-2024

Гость (12:16:12 22-01-2024) Специально для таких как ты: у меня работают все приложения ... во клоун с недоделанным телефоном, телефон ща 10 тыс умеет больше

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Гость

12:40:34 22-01-2024

телефон может разрядится, а карточка нет )))))

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