На iPhone разрешили устанавливать сторонние платежные системы

Владельцы "яблочных" девайсов, согласно новым правилам, смогут пользоваться не только Apple Pay

22 января 2024, 09:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Компания Apple предложила добавить на iPhone сторонние платежные системы. Об этом сказано в документе, опубликованном Европейской комиссией.

Корпорация взяла на себя обязательства "по решению проблем конкуренции", связанных с доступом к NFC на iPhone. Это значит, что на смартфонах появятся другие платежные системы, помимо Apple Pay, пишет The Verge.

Пользоваться сторонними предложениями смогут владельцы смартфонов c Apple ID, зарегистрированными в пределах Европейской экономической зоны.

Пока неизвестно, какие именно платежные системы могут дополнить Aplle ID. Отмечается, что за нарушение обязательств на производителя смартфонов будет наложен штраф.