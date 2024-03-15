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На избирательном участке в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями

Сейчас голосование штатно продолжается в другую урну

15 марта 2024, 18:20, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Женщину, которая вылила жидкость в ящик для голосования, задержали на московском избирательном участке, ей грозит уголовное наказание. Как сообщает ТАСС, ящик примерно со 100 бюллетенями опечатали.

"В урне – порядка 100 бюллетеней. Ситуация произошла на УИК № 690. Нарушительница задержана, ее опрашивает полиция. Однозначно за данное нарушение – уголовное наказание", – рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Инцидент произошел сегодня. На записи камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. Сейчас голосование штатно продолжается в другую урну.

выборы
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Комментарии 3

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Гость

21:13:11 15-03-2024

Скукатища на вашем "празднике жизни"
В воскресенье пойду.

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Гость

22:48:40 15-03-2024

За такие шалости давать реальный срок

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Гость

07:49:15 16-03-2024

Не хочешь,не приходи.Люди исполняют свой гражданский долг, а баба яга совершает демонстративные поступки.От трех до пяти грозит этим бабам ёжкам.

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