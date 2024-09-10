На коне и вертолете. Кто и зачем снял фильм о Белокурихе с Михалковой?

Актриса и создатели картины рассказали, почему согласились продвигать туристический Алтай

10 сентября 2024, 13:40, Александра Черданцева

Конференция по теме сьемок фильма "Белокуриха – ворота Алтая" / Фото: Татьяна Алдабаева, Фонд развития большой Белокурихи

Однажды гражданка-горожанка Юлия Михалкова решает оставить шумную Москву и поехать в путешествие на спокойный Алтай. Отдых получается максимально разнообразным. Она летает на вертолете, катается на квадроцикле и коне, гуляет по терренкуру и пьет ледяную воду из родника. Таков сюжет фильма "Белокуриха – ворота Алтая", съемки которого недавно прошли на Алтае. Что это за кино такое – об этом сама Юлия, а также другие причастные к процессу рассказали на пресс-конференции 9 сентября.

Почему на главную роль выбрали Юлию Михалкову?

Юлия Михалкова известна многим как участница команды "Уральские пельмени". Из проекта она ушла и теперь занимается собственным влогом "Гражданка-горожанка". В фильме о Белокурихе она играет себя.

"Я такая активная гражданка-горожанка, спортивная и красивая девушка, которая интересуется жизнью в стране, жизнью других людей", – пояснила Михалкова.

Юлия планировала подобный проект и как раз раздумывала, в каком регионе его снять, когда получила предложение от создателей картины. На Алтае она уже была не единожды, а потому согласилась.

"Мне здесь дико понравилось. Я на Алтае не впервые, это такое место, куда можно приезжать много раз и каждый раз находить что-то новое и необычное для себя", – пояснила Юлия.

Она подчеркнула, что здесь живут добрые и отзывчивые люди, в этот раз она пообщалась со многими – на каждую съемочную площадку приходили толпы зрителей.

Снимали в плотном графике, но, по словам Юлии, если бы в Москве от этого она очень устала, то на Алтае, наоборот, смогла отдохнуть, набраться сил и улучшить самочувствие.

Кто снимает?

"Белокуриха – ворота Алтая" снимают по инициативе Фонда развития большой Белокурихи. Это новое некоммерческое партнерство, созданное, чтобы улучшить качество жизни и отдыха на курорте, популяризовать Белокуриху и новые зоны вокруг (подробнее о фонде читайте ниже).

Режиссером-постановщиком фильма стал молодой московский режиссер и продюсер Никита Берлов.

Основная техническая часть группы была из Барнаула, часть команды работала на аутсорсе – те, кто организовывал сам процесс.

"Снимали несколько дней, но подготовка шла несколько месяцев. Самым сложным было перемещение между локациями. Но все получилось круто", – рассказал Никита Берлов.

Исполнительным продюсером фильма "Белокуриха – ворота Алтая" выступил Станислав Логинов. Он начал подготовку к съемкам еще прошлой осенью.

"Мы приезжали, смотрели природу, курортную и жилую зоны. Весной этого года началась подготовительная работа по реализации проекта. Снимали летом, сам съемочный процесс – пять дней с 7 утра и 22 часов вечера. Спасибо команде за их терпение и выносливость", – отметил Станислав Логинов.

Конференция по теме съемок фильма "Белокуриха – ворота Алтая" / Фото: Татьяна Алдабаева, Фонд развития большой Белокурихи

Так, и что это за кино?

Это фильм о том, что в Белокурихе много замечательных и красивых мест. Задача проекта – рассказать о курорте, повысить его узнаваемость и привлекательность.

Съемки проходили в известных туристических местах: на горе Церковка, скале Четыре брата, ступе медицины. В фильме будут полеты на вертолете, поездки на квадроциклах и конях.

"Мы показываем самые красивые, известные и запоминающиеся места. И то, что отдых здесь может быть очень насыщенным и экстремальным. Я сам с Алтая, было очень приятно показать родину с красивой стороны", – пояснил Никита Берлов.

И с новой стороны, добавил заместитель генерального директора "Курорт Белокуриха", председатель местного Совета депутатов Олег Акимов. Белокуриха – популярный курорт, при населении 15 тысяч человек в год сюда приезжает около 300 тысяч туристов.

"У Белокурихи много преимуществ, уже 155 лет мы используем минеральные воды, в том числе и термальные с содержанием радона. Их пьют, принимают с ними ванны. То есть в Белокуриху многие едут лечиться. Но турист изменился. Ему, кроме лечения, надо ходить, ездить, смотреть. Нужны эмоции. Поэтому мы разрабатывает маршруты, экскурсии и новые локации. Фильм, в общем-то, и нацелен на таких туристов", – отметил Акимов.

Когда и где его можно посмотреть?

Еще будут досъемки, в том числе несколько реконструкций, монтаж – работы месяца на два. Точной даты премьеры нет, но, по словам Станислава Логинова, это будет начало – середина ноября. Продолжительность фильма – 30-40 минут.

Посмотреть можно будет на российских видеоплатформах. Сейчас идут переговоры о публикации в онлайн-кинотеатрах "Окко" и "Премьер", а также на медиаплатформах и в социальных сетях Юлии Михалковой.

А что это за фонд такой новый?

Фонд развития большой Белокурихи – новое некоммерческое партнерство. В статусе координатора им сейчас занимается Борис Трофимов, в прошлом депутат регионального парламента, бывший глава алтайского отделения Пенсионного фонда.

"Мы хотим, чтобы Белокуриха стала центром туризма", – подчеркнул Трофимов.

Кроме поддержки фильма, фонд сейчас занимается актуализацией концепции рекреационной зоны юга предгорья Алтая, формированием инвестиционно привлекательных туристических мест, разработкой и актуализацией туристических маршрутов и так далее.

"Находимся в диалоге с федеральными органами, в частности – с государственной корпорацией развития "ВЭБ" и компанией "ВЭБ/Прогород", которая разрабатывает карту туристического развития Кузбасса, Республики Алтай и Алтайского края", – добавил Борис Трофимов.

В фонд войдут представители администрации Белокурихи, Смоленского, Солонешенского, Алтайского районов. А также ряд крупнейших санаториев и Алтайский государственный университет.

Задача вуза, впрочем, как и всех остальных, – подготовка кадров для зоны. Сейчас это серьезная проблема не только для Белокурихи, но и для остальных курортов. Одна из причин – недостаток жилья.

Решать этот вопрос также в составе фонда будет алтайская строительная компания "Жилищная инициатива". В ближайшие годы застройщик возведет здесь апарт-отель (сдача первой очереди запланирована на 2026 год). А еще через несколько лет уже на другой площадке и в рамках другого проекта – жилой комплекс. Рядом с ним власти и бизнес сейчас обсуждают создание инновационно-образовательного центра со школой, детским садом, детским лагерем отдыха и даже Олимпийской деревней. О том, каким будет апарт-отель, amic.ru скоро расскажет, а второй проект пока на стадии обсуждения.