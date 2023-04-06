На корм алтайским животным отправили несколько тонн "белорусского лосося"

Сертификат у мяса был, но у коллег возникли подозрения, что эта продукция именно с Фарерских островов

06 апреля 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Крупная партия замороженного лосося, которая поступила из Белоруссии в Россию, пойдёт на корм животным. Как сообщают "Вести Алтай", 5,4 тонны рыбы попали на одно из рыбоперерабатывающих предприятий Алтайского края, однако позднее выяснилось, что с документами у неё не всё в порядке.

Как отметил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Константин Рузанов, сертификат у продукции есть. Согласно ему, рыба поставлена с Фарерских островов. Однако у проверяющих возникли подозрения в происхождении поставки.

"Был сделан запрос, в итоге получен ответ, что ветеринарной службой Фарерских островов такие документы не оформлялись. Теперь нашим коллегам предстоит разобраться, как лосось оказался в Беларуси и какой он страны происхождения", – отметил он.

Поскольку установить происхождение и безопасность лосося было невозможно, продукцию изъяли и поместили на хранение. После лабораторных исследований партию лосося решено направить на корм животным.