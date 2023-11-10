На "ковре" из желтых татами. Как в Барнауле проходит первенство России по дзюдо
Соревнования такого уровня не проводились в краевой столице почти 30 лет
10 ноября 2023, 11:55, ИА Амител
Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет стартовали 9 ноября в Барнауле. Соревнования такого уровня не проходили на Алтае с середины 90-х. В краевую столицу сражаться за победу приехали около 800 дзюдоистов из 76 регионов страны.
Турнир проходит на татами многофункционального спортивного комплекса "Титов-Арена". За четыре дня будут разыграны медали в 17 весовых категориях: в девяти – у юношей и в восьми – у девушек. В этом году чемпионат посвящен памяти нашего выдающегося земляка, заслуженного мастера спорта, вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Шкалова. Многократный чемпион мира и Европы умер 28 августа 2023 года в возрасте 66 лет.
Церемонию открытия посетили первые лица края, а также руководители федерации дзюдо страны. От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который находится в Казахстане, участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин. По его мнению, соревнования станут новой яркой страницей в развитии дзюдо всей страны.
В первый день турнира разыграли пять комплектов наград: в весе до 81, 90 и свыше 90 кг у парней и до 70 и свыше 70 кг – у девушек. В самой престижной весовой категории – свыше 90 кг – второе место занял алтайский спортсмен Олег Тепляков. В финале он уступил своему сопернику из Краснодара, хотя еще несколько месяцев назад лечился после тяжелой травмы.
Как прошел первый день большого турнира по дзюдо – в фоторепортаже Алины Богомоловой.
12:40:10 10-11-2023
Хорошо, что уже заранее стали сообщать о соревнованиях. Но почему бы не написать в какое время можно посмотреть, стоимость билетов, когда финальные поединки и церемония закрытия? Чтобы привлечь зрителей на столь значимый турнир, чтобы спортсмены выступали при заполненных трибунах, чтобы родители привели мальчишек и девчонок посмотреть, вовлечь в этот вид спорта.