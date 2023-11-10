НОВОСТИСпорт

На "ковре" из желтых татами. Как в Барнауле проходит первенство России по дзюдо

Соревнования такого уровня не проводились в краевой столице почти 30 лет

10 ноября 2023, 11:55, ИА Амител

Первенство России по дзюдо в Барнауле

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет стартовали 9 ноября в Барнауле. Соревнования такого уровня не проходили на Алтае с середины 90-х. В краевую столицу сражаться за победу приехали около 800 дзюдоистов из 76 регионов страны.

Турнир проходит на татами многофункционального спортивного комплекса "Титов-Арена". За четыре дня будут разыграны медали в 17 весовых категориях: в девяти – у юношей и в восьми – у девушек. В этом году чемпионат посвящен памяти нашего выдающегося земляка, заслуженного мастера спорта, вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Шкалова. Многократный чемпион мира и Европы умер 28 августа 2023 года в возрасте 66 лет.

Церемонию открытия посетили первые лица края, а также руководители федерации дзюдо страны. От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который находится в Казахстане, участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин. По его мнению, соревнования станут новой яркой страницей в развитии дзюдо всей страны.

В первый день турнира разыграли пять комплектов наград: в весе до 81, 90 и свыше 90 кг у парней и до 70 и свыше 70 кг – у девушек. В самой престижной весовой категории – свыше 90 кг – второе место занял алтайский спортсмен Олег Тепляков. В финале он уступил своему сопернику из Краснодара, хотя еще несколько месяцев назад лечился после тяжелой травмы.

Как прошел первый день большого турнира по дзюдо – в фоторепортаже Алины Богомоловой.

Фото: amic.ru

Первенство России по дзюдо проведут в 2023 году в Барнауле со второй попытки

На соревнования приедут спортсмены со всей страны, а на проведение уйдёт около 35 миллионов рублей
НОВОСТИСпорт

Алтайский край Спорт

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:40:10 10-11-2023

Хорошо, что уже заранее стали сообщать о соревнованиях. Но почему бы не написать в какое время можно посмотреть, стоимость билетов, когда финальные поединки и церемония закрытия? Чтобы привлечь зрителей на столь значимый турнир, чтобы спортсмены выступали при заполненных трибунах, чтобы родители привели мальчишек и девчонок посмотреть, вовлечь в этот вид спорта.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров