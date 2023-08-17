На крыше дома своего сушил марихуаны полкило житель Алтайского края
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
17 августа 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае задержали мужчину, нарвавшего коноплю на окраине села, сообщает региональное МВД.
"54-летний житель села Краснощеково заготовил более полукилограмма марихуаны, которую бережно сушил у себя дома, на крыше", – рассказали в ведомстве.
Согласно заключению эксперта, у сельчанина изъяли 560 граммов марихуаны.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за "хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере".
14:47:39 17-08-2023
кто огурцы солит. кто марихуану сушит. готовится народ к зиме...
14:48:42 17-08-2023
Надо наркоманов прессовать, а не нормальных людей которые выращивает мак на пироги и собирают коноплю на чай.