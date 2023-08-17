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На крыше дома своего сушил марихуаны полкило житель Алтайского края

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

17 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Алтайском крае задержали мужчину, нарвавшего коноплю на окраине села, сообщает региональное МВД.

"54-летний житель села Краснощеково заготовил более полукилограмма марихуаны, которую бережно сушил у себя дома, на крыше", – рассказали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, у сельчанина изъяли 560 граммов марихуаны.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за "хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере".

Фото: unsplash.com

Житель Алтая хранил марихуану в микроволновке, которую хранил в предбаннике

Сельчанин пояснил, что хотел использовать растение для собственного употребления
НОВОСТИОбщество
Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 2

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Гость

14:47:39 17-08-2023

кто огурцы солит. кто марихуану сушит. готовится народ к зиме...

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Гость

14:48:42 17-08-2023

Надо наркоманов прессовать, а не нормальных людей которые выращивает мак на пироги и собирают коноплю на чай.

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