На Кубани госпитализировали 12 подростков после купания в море

Сейчас здоровье пострадавших удовлетворительное

18 июля 2023, 22:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Массовое отравление детей произошло на базе отдыха "Парус" в Туапсинском районе Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани, оно возникло после того, как подростки вместе с тренером искупались в море.

По информации надзорного ведомства, отравились 12 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет и взрослый мужчина. В прокуратуре подчеркивают, что у них появилась тошнота, выросла температура. И детей, и тренера госпитализировали.

Сейчас здоровье пострадавших удовлетворительное. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что с 12 июля в Туапсинском районе действует запрет на купание в море, ограничения сохранятся до 26 июля — его ввели после подтопления района. Меры приняты, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.