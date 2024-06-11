На ловкость и силу. Как в Барнауле состязались энергетики

Самую спортивную команду энергетиков выбрали в Барнауле

11 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Летняя спартакиада среди сотрудников БГЭС, БСК и РСК

Вторая летняя спартакиада среди сотрудников БГЭС, БСК и РСК прошла в Барнауле.

8 июня на лыжной базе "Локомотив" за звание лучшей состязались четыре команды: "Легион", "Энергия", "Сбыт и точка", "Позитив".

Участникам пришлось соревноваться по семи видам спорта. В том числе – мини-футбол, ГТО, классический волейбол, гиревой спорт, петанк, эстафета, перетягивание каната.

В итоге Кубок победителя получила команда "Позитив". На втором месте участники команды "Сбыт и точка". А третье призовое занял "Легион".

Участников, занявших три призовых места, наградили медалями, дипломами и призами.

За четвертое место спортсмены получили также дипломы, а еще памятные подарки.

Праздник был не только спортивный, но и семейный. Чтобы болельщикам и юным зрителям тоже было весело, для них организовали интересную программу с конкурсами и заданиями. А в завершение всех накормили - на мероприятии работала полевая кухня.