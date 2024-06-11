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На ловкость и силу. Как в Барнауле состязались энергетики

Самую спортивную команду энергетиков выбрали в Барнауле

11 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Летняя спартакиада среди сотрудников БГЭС, БСК и РСК

Вторая летняя спартакиада среди сотрудников БГЭС, БСК и РСК прошла в Барнауле.

8 июня на лыжной базе "Локомотив" за звание лучшей состязались четыре команды: "Легион", "Энергия", "Сбыт и точка", "Позитив".

Участникам пришлось соревноваться по семи видам спорта. В том числе – мини-футбол, ГТО, классический волейбол, гиревой спорт, петанк, эстафета, перетягивание каната.

В итоге Кубок победителя получила команда "Позитив". На втором месте участники команды "Сбыт и точка". А третье призовое занял "Легион". 

Участников, занявших три призовых места, наградили медалями, дипломами и призами.

За четвертое место спортсмены получили также дипломы, а еще памятные подарки.

Праздник был не только спортивный, но и семейный. Чтобы болельщикам и юным зрителям тоже было весело, для них организовали интересную программу с конкурсами и заданиями. А в завершение всех накормили - на мероприятии работала полевая кухня.

Комментарии 7

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Гость

14:51:26 11-06-2024

А почему электрические схемы не собирали на скорость? Иначе как понять кто лучший электрик? А таким образом можно было и дворникам с сантехниками соревноваться.

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Гость

15:03:08 11-06-2024

Гость (14:51:26 11-06-2024) А почему электрические схемы не собирали на скорость? Иначе ... Потому что на ловкость и силу, а не на знания и опыт.

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Гость

15:30:10 11-06-2024

Гость (15:03:08 11-06-2024) Потому что на ловкость и силу, а не на знания и опыт.... То есть лучший электрик - который больше гирю поднимает, а профессиональные качества не важны.

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Гость

15:32:47 11-06-2024

Гость (15:30:10 11-06-2024) То есть лучший электрик - который больше гирю поднимает, а п... А этот вопрос задайте организаторам конкурса, а не мне.

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Гость

17:18:28 11-06-2024

Гость (15:32:47 11-06-2024) А этот вопрос задайте организаторам конкурса, а не мне.... Ну вы же стали отвечать на мои первые вопросы, я и подумал что вы и есть организатор конкурса)

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Гость

17:56:57 11-06-2024

Гость (17:18:28 11-06-2024) Ну вы же стали отвечать на мои первые вопросы, я и подумал ч... Отмазка уровня "дурачок"... Как вам легко живется... Даже прям завидовать наверное буду. Годиков через десять, не раньше.

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Гость

20:59:13 11-06-2024

Гость (17:56:57 11-06-2024) Отмазка уровня "дурачок"... Как вам легко живется... Даже п... Да просто у вас с юмором, как у меня с деньгами). А вы попробуйте легко пожить, может получится, да и понравится...

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