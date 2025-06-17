На месте гибели Михаила Евдокимова поставят кафе и беседку
Участок у поворота на Плешково перешел в муниципальную собственность Зонального района
17 июня 2025, 17:15, ИА Амител
Михаил Евдокимов / Фото: amic.ru
Возле поворота на село Плешково, где погиб народный артист России и бывший губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, планируют построить дорожный комплекс для туристов, сообщила глава Зонального района Наталья Менщикова. Ее слова передают "Вести Алтай".
Комплекс будет включать в себя кафе, сувенирный магазин и беседку.
Наталья Менщикова напомнила, что участок несколько лет был бесхозным. Поставить его на кадастровый учет удалось только в конце 2023 года после внесения изменений в правила землепользования.
Чем запомнился Михаил Евдокимов – читайте в материале amic.ru.
17:26:59 17-06-2025
Аварийно-опасное место! Зачем там дополнительные проблемы, люди будут заезжать-выезжать и аварийность увеличится(
17:40:11 17-06-2025
Категорически не понимаю тех людей, что поют осанну Евдокимову. Покровитель воров - Панов, Баклицкий, Вася Бормотов, на которых метку ставить негде. А это его замы. Марионетка, которую политтехнологи привели к власти (при том что Суриков был абсолютной бездарностью). Алкоголик, пьянствовавший в своем родовом селе во время политических перипитий. Интимный партнер африканки, родившей ему наследника. Участник схематозов крупных бизнес-структур, когда например УГМК якобы подарила краю несколько сотен уазиков для скорой в обмен на права недропользования ресурсами края, а потом выяснилось, что все ПТС оформлены были на «дарителей». Не хочу никаких обидных эпитетов ему адресовать, но он был ровно тем человеком, что гнал своего водителя на скорости 150 еще увеличить скорость на общегражданской трассе. При этом его Мерс был бронированным. Вседозволенность помноженная на алко.
20:19:50 17-06-2025
Гость (17:40:11 17-06-2025) Категорически не понимаю тех людей, что поют осанну Евдокимо... Действительно единственный прецедент такой. Какой ужас. Кроме него таких нет не было и не будет. Какой ужас
21:51:48 17-06-2025
Гость (17:40:11 17-06-2025) Категорически не понимаю тех людей, что поют осанну Евдокимо... Вот это вы собрали досье..
08:17:27 18-06-2025
Гость (21:51:48 17-06-2025) Вот это вы собрали досье..... Он не собирал. Ему так в методичке написали.
08:18:37 18-06-2025
Гость (17:40:11 17-06-2025) Категорически не понимаю тех людей, что поют осанну Евдокимо... Мне вот интересно, как бы ты запел про Карлина и запоёшь про Томенко?
17:43:59 17-06-2025
Танцплощадку и ночной клуб вдогонку. Совсем обалдели(я мягко выразился)?
18:14:30 17-06-2025
это как "Нагорный Парк" в Барнауле ?!
То ли кладбище, то ли Парк отдыха...
20:16:36 17-06-2025
Шинник (18:14:30 17-06-2025) это как "Нагорный Парк" в Барнауле ?!То ли кладбище, то ... Да и Изумрудный на гробешниках стоит
19:09:46 17-06-2025
Иронично
19:21:36 17-06-2025
если кафе будет посвящено михаилу то это хорошо !
19:56:25 17-06-2025
Каждому посетителю по морде дюралевым веслом бить будут, чтобы она красной стала?
21:19:25 17-06-2025
Гость (19:56:25 17-06-2025) Каждому посетителю по морде дюралевым веслом бить будут, что... Матчасть не знаете. По полотенцу били. Под которым шея.
20:26:15 17-06-2025
На месте гибели устроить забегаловку с сортиром, вы адекватные?
20:38:14 17-06-2025
Вы ещё гипермаркет там откройте
17:46:54 18-06-2025
Гость (20:38:14 17-06-2025) Вы ещё гипермаркет там откройте... там есть недалеко, вы чо там не проезжали?!
22:13:49 17-06-2025
Категорически не понимаю тех людей, что поют осанну Евдокимову...........Карлин лучше был?
22:19:44 17-06-2025
С одной стороны надо такое сделать. Кто едет на юг Алтайского края и в Горный, то для этих "приезжих отдыхающих" - ого-го как!))) А вот для жителей края - такое действительно не надо делать. От слова ВООБЩЕ. Есть фестивали Шукшина в Сростках, Рождественский в Косихе, Евдокимовский у него на родине, театральный Золотухина, Полковниково Титова. Стоит часовня у дороги и хорошо. И хватит. А самое грустное, кто-то руками "руководителей" Зонального района всё это хочет сделать. Мало того, на этой трассе питейных заведений просто до фига. Ну???((((((
00:10:17 18-06-2025
Гость (22:19:44 17-06-2025) С одной стороны надо такое сделать. Кто едет на юг Алтайског... от какого такого слова не надо делать?
я записываю ваши фразеологизмы, продолжайте, пожалуйста
22:19:54 17-06-2025
Туристический потенциал на месте гибели... А может туристов по кладбищам водить на экскурсии?! Там много интересных людей покоится. И кафешек для них настроить побольше с сувенирными лавками!
22:39:37 17-06-2025
На трассе много людей гибнет в разное время. Раньше оставляли на местах гибели венки, цветы и даже пытались что-то сооружать. Сейчас этого не видно, и правильно, чтобы не отвлеклись от дороги. А почему здесь можно аж целую инфраструктуру?!
23:37:27 17-06-2025
Это место памяти. Часовня, камень как обелиск. Очень многие жители края там бывают, чтут память. И вдруг - кафе в ТАКОМ месте.... Странно, как минимум. Или для получения денег все места хороши?
05:15:40 18-06-2025
Баню там постройте. Позорище!
07:59:29 18-06-2025
Выгода сплошь материальная, плюс создание рабочих мест. О духовном некогда думать.
09:07:01 18-06-2025
Если там паломничество будет, то тогда там или светофор ставить, или вокруг часовни новое кладбище будет разрастаться от идиотов за рулём.
09:27:06 18-06-2025
Сувенирная лавка мощами будет торговать?
10:22:01 18-06-2025
Да, известно, что в январе 2004-го в Барнауле высадился целый десант политтехнологов, и кампанию артиста вели команды из «Имидж-контакт» и «Никколо-М» — а это фирмы для богатых господ. Но, опять же, кто дал деньги на выборы? И сегодня, спустя многих лет, это тоже тайна. Просто так , ради правды, справедливости и ради народа НИКТО НИКОГДА столько денег на выборы не кинет. Пример - Зеленский, А ведь было много наивных людей, которые верили, что он слуга народа. И что теперь? Поэтому Автор заметки совершенно прав. Возможно что Евдокимов наивно верил, что под сурдинку он сможет что то полезное для края сделать, потому что нам всем хочется верить, что есть хоть кто то в этом мире у которого деньги не превыше всего.
11:38:47 18-06-2025
Маргарита (10:22:01 18-06-2025) Да, известно, что в январе 2004-го в Барнауле высадился целы... Денег очевидно дали те, кто от этого очень хорошо заработал пользуясь управляемостью пришедшей команды
10:25:10 18-06-2025
Чем больше на трассе сервисов/кафе/беседок/туалетов, тем лучше и путешественникам комфорт и "местным" лишняя копеечка...
12:11:36 18-06-2025
ППШариков (10:25:10 18-06-2025) Чем больше на трассе сервисов/кафе/беседок/туалетов, тем луч... Да кто бы спорил, вопрос где эти кафе и прочее ставить! Вопрос этики.
16:31:58 18-06-2025
Гость (12:11:36 18-06-2025) Да кто бы спорил, вопрос где эти кафе и прочее ставить! Вопр... И что ? Остановился, вспомнил/помянул, дальше поехал, это же не могила...
11:36:48 18-06-2025
без соответствующего расширения трассы в том месте вообще ничего такого делать нельзя, иначе или будут большие неудобства или опасность.
12:21:38 18-06-2025
Кто-то продвигает свой бизнес-проект! Морально этническая сторона вопроса никого не волнует, в том числе и руководство района!
22:52:36 18-06-2025
Такое впечатление, что всю похабень про Евдокимова пишет один и тот же человек с разных телефонов. Скорее всего из Москвы. Кто бы это мог быть?
23:41:47 18-06-2025
Совсем уже совести нет?🙄