На месте гибели Михаила Евдокимова поставят кафе и беседку

Участок у поворота на Плешково перешел в муниципальную собственность Зонального района

17 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Михаил Евдокимов / Фото: amic.ru

Возле поворота на село Плешково, где погиб народный артист России и бывший губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, планируют построить дорожный комплекс для туристов, сообщила глава Зонального района Наталья Менщикова. Ее слова передают "Вести Алтай".

Комплекс будет включать в себя кафе, сувенирный магазин и беседку.

Наталья Менщикова напомнила, что участок несколько лет был бесхозным. Поставить его на кадастровый учет удалось только в конце 2023 года после внесения изменений в правила землепользования.

Чем запомнился Михаил Евдокимов – читайте в материале amic.ru.