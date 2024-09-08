На Моргенштерна завели уголовное дело

Он не исполнял обязанности иноагента

08 сентября 2024, 10:20, ИА Амител

Моргенштерн / Кадр из видео

Против рэпера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах")", – сообщил источник агентства.

По его словам, Моргенштерн длительное время публиковал материалы в своём Telegram-канале и на YouTube без соответствующей маркировки.

Минимальное наказание по этой статье составляет штраф в размере до 300 тысяч рублей, максимальное – лишение свободы на срок до двух лет.



* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.