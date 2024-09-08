На Моргенштерна завели уголовное дело
Он не исполнял обязанности иноагента
08 сентября 2024, 10:20, ИА Амител
Против рэпера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах")", – сообщил источник агентства.
По его словам, Моргенштерн длительное время публиковал материалы в своём Telegram-канале и на YouTube без соответствующей маркировки.
Минимальное наказание по этой статье составляет штраф в размере до 300 тысяч рублей, максимальное – лишение свободы на срок до двух лет.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
10:29:29 08-09-2024
Дак он ещё и узбек ?
10:30:46 08-09-2024
Есть видео где он спрашивает у Собчак. Кто войну начал?
Она называет им и фамилию.
Он говорит, ну вот почему я иноагент , а ты нет?) Хотя я даже такого никогда не говорил
14:16:27 08-09-2024
Гость (10:30:46 08-09-2024) Есть видео где он спрашивает у Собчак. Кто войну начал?О...
А еще не дошло что ли до всех, кто начал?
17:35:25 08-09-2024
Гость (14:16:27 08-09-2024) А еще не дошло что ли до всех, кто начал?... Все знают
Но молчат
17:28:39 08-09-2024
Ну почему шуты/артисты так легко вербуются иностранной вражеской разведкой и не скрываясь становятся их иностранными агентами. Люди весьма не злые и ранимые. Что не так?
06:47:22 09-09-2024
Гость (17:28:39 08-09-2024) Ну почему шуты/артисты так легко вербуются иностранной враже...
Почему люди в один момент ослепли и поглупели? Особенно в вашем регионе? Что не так?
22:04:33 08-09-2024
этого идиота почему никто не пристрелил до сих пор?
08:23:10 09-09-2024
Гость (22:04:33 08-09-2024) этого идиота почему никто не пристрелил до сих пор?... Пригожин же сказал - что на фронте снарядов не хватает.
А тут еще на это чудо патроны тратить
08:36:25 09-09-2024
Так ему же пофиг, он же вроде бы убежал