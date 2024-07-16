На нечетной стороне проспекта Красноармейского на две недели раньше завершают ремонт
По словам Андрея Полюго, этому поспособствовала хорошая погода
16 июля 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле на нечетной стороне проспекта Красноармейского досрочно завершают ремонт инженерных коммуникаций, сообщили в мэрии.
Подрядчик с 1 июля работал здесь в ускоренном режиме. За это время рабочие, в том числе, уложили новые трубы большего диаметра под трамвайными путями и заменили участок ливневого коллектора.
"Работу на этом участке завершили на две недели раньше срока благодаря хорошей погоде. Сегодня вывозим оставшиеся материалы, чтобы приступить к благоустройству дорожного полотна", – сказал гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго.
Завершить работы планируют до конца недели, после чего движение восстановят. Затем барнаульский водоканал перейдет на четную сторону проспекта. Перестановку дорожных знаков начнут делать в выходные.
Общая стоимость работ по модернизации коллектора составляет около 90 млн рублей. В 2024 году на завершение работ водоканал направил 25 млн.
1 июля в Барнауле перекрыли часть проспекта Красноармейского для ремонта. На этом отрезке дороги расположен канализационный коллектор и трубопровод, которым требуется реконструкция. Изначально планировалось, что с 1 июля по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной, а на четной стороне работы будут идти с 5 по 15 августа.
10:47:09 16-07-2024
молодцы что быстрее делают!
10:52:02 16-07-2024
Очевидное-невероятное)))))))))
11:27:46 16-07-2024
Слабо вериться - трамваи закрывали до утра 15 июля. На дворе 16 день - до сих пор не ходят и выезд с Песчаной на Красноармейский закрыт.
12:47:30 16-07-2024
Абориген (11:27:46 16-07-2024) Слабо вериться - трамваи закрывали до утра 15 июля. На дворе... Сегодня с утра трамваи ходили.
21:33:58 16-07-2024
Ещё не открыли Красноармейский, а хотят перекрыть перекрёсток Партизанская/Социалистический( как ездить?