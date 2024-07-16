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На нечетной стороне проспекта Красноармейского на две недели раньше завершают ремонт

По словам Андрея Полюго, этому поспособствовала хорошая погода

16 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Работы на проспекте Красноармейском / Фото: t.me/barnaul_org
Работы на проспекте Красноармейском / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле на нечетной стороне проспекта Красноармейского досрочно завершают ремонт инженерных коммуникаций, сообщили в мэрии.

Подрядчик с 1 июля работал здесь в ускоренном режиме. За это время рабочие, в том числе, уложили новые трубы большего диаметра под трамвайными путями и заменили участок ливневого коллектора.

"Работу на этом участке завершили на две недели раньше срока благодаря хорошей погоде. Сегодня вывозим оставшиеся материалы, чтобы приступить к благоустройству дорожного полотна", – сказал гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

Завершить работы планируют до конца недели, после чего движение восстановят. Затем барнаульский водоканал перейдет на четную сторону проспекта. Перестановку дорожных знаков начнут делать в выходные.

Общая стоимость работ по модернизации коллектора составляет около 90 млн рублей. В 2024 году на завершение работ водоканал направил 25 млн.

1 июля в Барнауле перекрыли часть проспекта Красноармейского для ремонта. На этом отрезке дороги расположен канализационный коллектор и трубопровод, которым требуется реконструкция. Изначально планировалось, что с 1 июля по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной, а на четной стороне работы будут идти с 5 по 15 августа.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 5

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Гость

10:47:09 16-07-2024

молодцы что быстрее делают!

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Гость

10:52:02 16-07-2024

Очевидное-невероятное)))))))))

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Абориген

11:27:46 16-07-2024

Слабо вериться - трамваи закрывали до утра 15 июля. На дворе 16 день - до сих пор не ходят и выезд с Песчаной на Красноармейский закрыт.

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Гость

12:47:30 16-07-2024

Абориген (11:27:46 16-07-2024) Слабо вериться - трамваи закрывали до утра 15 июля. На дворе... Сегодня с утра трамваи ходили.

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Гость

21:33:58 16-07-2024

Ещё не открыли Красноармейский, а хотят перекрыть перекрёсток Партизанская/Социалистический( как ездить?

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