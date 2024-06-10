На несколько районов Алтайского края снова надвигается шторм
Ожидаются грозы, град и сильный ветер
10 июня 2024, 14:45, ИА Амител
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395
В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Во второй половине дня 10 июня, сутки 11 июня и ночью 12 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 18-23 м/с, местами шквалы 25-27 м/с.
Особенно сильно погода испортится в Алтайском, Егорьевском, Заринском, Краснощековском, Косихинском, Петропавловском, Первомайском, Смоленском, Троицком, Топчихинском и Усть-Пристанском районах.
Спасатели напомнили, что при грозе и сильном ветре нужно соблюдать правила безопасности.
15:30:33 10-06-2024
Зачастили штормы. Может уже пора реагировать, засаживать погубленные леса?
16:04:20 10-06-2024
Странная аномалия. В Алтайском и Смоленском районах шторм будет, а Советский обойдёт?