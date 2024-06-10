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На несколько районов Алтайского края снова надвигается шторм

Ожидаются грозы, град и сильный ветер

10 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Во второй половине дня 10 июня, сутки 11 июня и ночью 12 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 18-23 м/с, местами шквалы 25-27 м/с.

Особенно сильно погода испортится в Алтайском, Егорьевском, Заринском, Краснощековском, Косихинском, Петропавловском, Первомайском, Смоленском, Троицком, Топчихинском и Усть-Пристанском районах.

Спасатели напомнили, что при грозе и сильном ветре нужно соблюдать правила безопасности.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

15:30:33 10-06-2024

Зачастили штормы. Может уже пора реагировать, засаживать погубленные леса?

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Гость

16:04:20 10-06-2024

Странная аномалия. В Алтайском и Смоленском районах шторм будет, а Советский обойдёт?

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