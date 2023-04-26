На НТВ собрались раскрыть новые обстоятельства смерти Юрия Шатунова

Один из коллег Шатунова считает, что вопросы стоит задавать его бывшему продюсеру Сергею Разину

26 апреля 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новые обстоятельства смерти известного российского певца Юрия Шатунова собрались раскрыть в эфире программы "Секрет на миллион" в эфире телеканала НТВ. Об этом пишет "СтарХит".

Коллега Шатунова рассказал ведущей Лере Кудрявцевой о том, что обо всех обстоятельствах смерти певца нужно узнавать у его бывшего продюсера Андрея Разина.

Напомним, что о смерти исполнителя стало известно в июне 2022 года. Артист умер в больнице от острой сердечной недостаточности. К медикам его привезли друзья.