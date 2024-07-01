На одном дыхании. Прошел первый автопробег-выставка компаний Big Machine и Jac Motors

Флагманские седельные тягачи Jac преодолели более 500 км на Алтае

01 июля 2024, 17:25, ИА Амител erid: LjN8JuMWX

Автопробег / Фото: компания Big Machine

С 26 по 27 июня в Алтайском крае и Республике Алтай прошел первый автопробег от компаний Big Machine* и Jac Motors*, на котором гостям представили седельные тягачи Jac K7*.

Первым пунктом остановки на маршруте стало кафе "Горная страна" в Бийске. Выставку автомобилей посетили не только постоянные клиенты компании, заинтересованные в покупке грузовой техники, но и водители, проезжающие по этому маршруту.

За пять часов стоянки посетители смогли осмотреть седельные тягачи внутри и снаружи, посидеть за рулем и оценить их комфорт.

Стоянка у кафе "Горная страна" / Фото: Big Machine

27 июня тягачи продолжили маршрут из Бийска до Горно-Алтайска, где остановились около столовой по адресу Трактовая, 21. Эта выставка привлекла внимание не только водителей грузовых, но и легковых автомобилей.

Стоянка возле столовой в Горно-Алтайске / Фото: Big Machine

Желающие смогли пообщаться с отделом продаж коммерческой техники и руководителем грузового автосервиса. А также задать интересующие вопросы об особенностях эксплуатации и обслуживания тягачей Jac K7 и получить памятные подарки от компаний Big Machine и Jac Motors.

Автопробег / Фото: компания Big Machine

ООО "Бигмашин"

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