На Павловском тракте в Барнауле временно отключат несколько светофоров

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

16 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

16 декабря в Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Об этом сообщили в мэрии.

Известно, что отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Устройства не будут работать с 13:00 до 16:00 по следующим адресам:

Павловский тракт – ул. Советской Армии – пр. Строителей;

Павловский тракт – ул. Фурманова;

Павловский тракт, 51.