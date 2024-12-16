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На Павловском тракте в Барнауле временно отключат несколько светофоров

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

16 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

16 декабря в Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Об этом сообщили в мэрии.

Известно, что отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Устройства не будут работать с 13:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • Павловский тракт – ул. Советской Армии – пр. Строителей;
  • Павловский тракт – ул. Фурманова;
  • Павловский тракт, 51.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – добавили в ведомстве.

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