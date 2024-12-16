На Павловском тракте в Барнауле временно отключат несколько светофоров
Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения
16 декабря 2024, 10:15, ИА Амител
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
16 декабря в Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Об этом сообщили в мэрии.
Известно, что отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.
Устройства не будут работать с 13:00 до 16:00 по следующим адресам:
- Павловский тракт – ул. Советской Армии – пр. Строителей;
- Павловский тракт – ул. Фурманова;
- Павловский тракт, 51.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – добавили в ведомстве.
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