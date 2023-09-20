Рассказываем, для чего он нужен и в каких ситуациях будет полезен бизнесу

20 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LatgBvBFc

Ноутбук / Фото: rawpixel.com / freepik.com

На платформе для запуска рекламных кампаний "билайн.ПРОдвижение" теперь есть счетчик аудиторий­ – "Пиксель". Он формирует сегмент для рекламной кампании по критерию активности на сайте. Например, для отправки предложений тем абонентам, которые были на сайте, но ушли, так и не совершив покупку. Собранная счетчиком информация используется при условии получения согласия пользователя на обработку данных и получения рекламы. Данные о действиях пользователей клиенту не передаются.

Для чего нужен счетчик?

"Согласно нашей оценке, лишь несколько процентов посетителей авторизуются на сайтах. Остальные, посетив его, уходят, не совершив целевое действие. "Пиксель" нужен, чтобы наладить коммуникацию с аудиторией. Например, для того чтобы получить больше покупок, регистраций или заявок на обратный звонок", – комментирует руководитель департамента развития маркетинговых продуктов билайн Дмитрий Русов.

В каких случаях он будет полезен бизнесу?

Пять ситуаций, в которых поможет "Пиксель":

Пользователь бросил корзину, не оформив покупку. "Пиксель" соберет информацию о таких пользователях, и им можно будет отправить СМС или пуш-сообщение. Пользователь не добавил товар в корзину. На таких клиентов можно настроить рекламную коммуникацию, мотивирующую вернуться на сайт. Пользователь пришел по рекламной ссылке, но так и не совершил покупку. "Пиксель" отправит спецпредложение таким клиентам. Пользователь пришел по рекламной ссылке, ушел, получил спецпредложение, и бизнесу надо понять, вернулся ли он на сайт. С помощью счетчика можно оценить эффект от рекламной кампании: "Пиксель" посчитает, кто из тех, кому было отправлено СМС, вернулся на сайт и совершил конверсию. Пользователь пришел на сайт, и бизнесу интересно, каков его портрет. "Пиксель" работает и как профилирующий инструмент. Например, для ювелирного магазина он может разделить пользователей на тех, кто интересовался недорогими товарами, и тех, кто интересовали премиум-украшениями. На выходе бизнес получает два отчета с характеристиками обеих аудиторий и возможность их сравнить.

Какие проблемы клиентов уже решил "Пиксель"?

Магазину товаров для интерьера нужно было мотивировать посетителей сайта совершить покупку. Решением стали СМС на целевую лояльную аудиторию, посещавшую сайт клиента. В результате более 10 тыс. пользователей перешли по ссылке, 22% конверсия в покупку.

Магазину мебели было необходимо рассчитать эффективность интернет-рекламы. Решение: собрать аудиторию билайн, которая проявляла интерес к покупке мебели за последнюю неделю и запустить на нее медийную рекламу с последующим расчетом через счетчик. 1650 клиентов перешли на сайт, 1,2% конверсия в заказ согласно СRM* данным клиента.

Автодилеру нужно было выявить аудиторию, которая посещала страницу сайта клиента, и выявить ее интересы, чтобы усилить рекламные кампании. "Пиксель" провел анализ аудитории, выявил ее интересы, клиент скорректировал рекламные размещения. После чего на 9,3% стала выше конверсия по сравнению со средним показателем по предыдущим кампаниям в аналогичный сезон.

*СRM ("СиЭрЭм").

ПАО "ВымпелКом", подробнее на www.beeline.ru.

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