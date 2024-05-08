На поддержку бизнеса в новых регионах направили больше 3,7 млрд рублей

Деньги пойдут на развитие центров "Мой бизнес"

08 мая 2024, 11:14, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Правительство РФ выделило больше 3,7 млрд рублей Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на развитие бизнеса. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Эти деньги направят на развитие центров "Мой бизнес". Они помогут предпринимателям и самозанятым получить все необходимые услуги для ведения своей деятельности.

Также профинансируют государственные и региональные организации, дающие возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы.

В правительстве напомнили об утверждении программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской областей".