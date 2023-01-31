На подлодке охлаждение ядерного реактора починили с помощью суперклея

Инцидент произошёл на одной из четырёх атомных подводных лодок Великобритании

31 января 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Британии на подводной лодке, которую ремонтировали семь лет, нашли закреплённые на суперклей болты, удерживающие изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью, пишет РБК со ссылкой на The Sun.

"Военно-морской флот Великобритании проведёт расследование в отношении рабочих, ремонтировавших Vanguard – одну из четырёх атомных подводных лодок страны", – отмечает издание.

Как выяснилось, шляпки не менее семи болтов срезались из-за слишком большого усилия при их затяжке, а после были приклеены на суперклей.

По данным издания, министр обороны страны Бен Уоллес "был в ярости". Подрядчик объяснил произошедшее "процедурным сбоем" из-за проблем в организации рабочих процессов.