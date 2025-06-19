На поле и в сети. МегаФон продолжит поддерживать российский футбол

Партнерство предполагает содействие национальной сборной и развитию массового спорта среди молодежи

19 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGFNrCQ

Подписание соглашения на Петербургском международном экономическом форуме — 2025 / Фото: МегаФон

МегаФон и Российский футбольный союз (РФС) продлили партнерство до конца 2028 года, продолжив многолетнее сотрудничество в сфере популяризации футбола и развития спортивных проектов в стране. Сотовый оператор по-прежнему будет официальным телеком-партнером сборной России, планирует и дальше активно участвовать в инициативах, направленных на продвижение массового и детского спорта.

Сотрудничество началось еще в 2010 году, и с тех пор МегаФон оказывает поддержку не только сборной, но и различным футбольным программам. Например, всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя" проводят уже более 20 лет. В нем приняли участие уже свыше 41 тысячи детей, проект продолжают поддерживать известные спортсмены, олимпийские чемпионы и власти. В 2024 году его удостоили звания лауреата международной премии "#МЫВМЕСТЕ – 2024" в категории "Ответственный бизнес".

"РФС и МегаФон имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение – это логичное продолжение нашей истории партнерства", – заявил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

И добавил, что сотрудничество поможет формированию здорового образа жизни и привлечению молодежи в спорт. Также, по его мнению, это партнерство – пример того, как бизнес и спортивные организации могут объединяться для достижения общих целей.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил благодарность оператору за долгосрочную поддержку и подчеркнул, что компания делает значимый вклад в развитие как сборной, так и массового спорта. Он отметил, что продление соглашения откроет новые возможности для развития футбольных инициатив и дальнейшей популяризации этого вида спорта в России.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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