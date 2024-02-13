На полигоне в Селидово под ракетный удар попали 1,5 тысячи бойцов ВСУ

Даже через некоторое время после взрыва там были слышны звуки детонации боеприпасов

13 февраля 2024, 20:35, ИА Амител

Мощный взрыв / Фото: unsplash.com

Российская армия нанесла мощный ракетный удар по полигону в Селидово на донецком направлении. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал "Военный обозреватель" (ВО).

По информации канала, в момент удара там могли находиться до 1,5 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Их привезли туда для учений. Даже через некоторое время после взрыва там были слышны звуки детонации боеприпасов.

Как заявила главред RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, главком ВСУ Александр Сырский засекретил данные о потерях на полигоне. По ее словам, в Селидово украинских военных готовили к боям за Авдеевку.