На заполнение системы водоснабжения после аварии в Барнауле уйдет до шести часов
Процесс заполнения системы контролируется специалистами
26 ноября 2024, 19:05, ИА Амител
На восстановление нормального давления в системе водоснабжения после устранения коммунальной аварии на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта уйдет примерно шесть часов. Такие ориентировочные значения назвала пресс-служба "Росводоканала Барнаул".
"Специалисты "Росводоканала Барнаул" внимательно контролируют этот процесс и предпринимают все меры для того, чтобы вода как можно скорее вернулась в дома горожан", – заявили в организации.
Сейчас система водоснабжения постепенно выходит на необходимые параметры.
Напомним, что специалисты устранили повреждение, которое оставило часть Барнаула без воды, раньше первоначально ожидаемого срока.
19:10:09 26-11-2024
Прошло уже 3 часа, как отрапортовали (в том числе и губернатор) о завершении ремонта, а воды на Северо-Западной так и нет.
19:58:29 26-11-2024
Гость (19:10:09 26-11-2024) Прошло уже 3 часа, как отрапортовали (в том числе и губернат...
До утра не будет воды. В лучшем случае. Все спать уехали.
22:46:18 26-11-2024
Гость (19:58:29 26-11-2024) До утра не будет воды. В лучшем случае. Все спать уехали... Убейся троллятина. Вода на Строителей была уже в 15 часов. Горячий кран подогрелся с час назад.
19:29:27 26-11-2024
Согласно с комментатором, да, отрапортовали, да, на Северо-Западной ( дом 228 например) воды так и нет, в кранах вообще тишина....
19:43:37 26-11-2024
А ранее, похоже, контролировали не внимательно.
19:45:36 26-11-2024
это ж сколько десятков или сотенн тонн воды ушло?и из чьего кормана денюжку сдернут?
04:41:26 27-11-2024
Санечек (19:45:36 26-11-2024) это ж сколько десятков или сотенн тонн воды ушло?и из чьего ... Из твоего кармашка Санечка.