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На заполнение системы водоснабжения после аварии в Барнауле уйдет до шести часов

Процесс заполнения системы контролируется специалистами

26 ноября 2024, 19:05, ИА Амител

Рабочие на месте аварии / Фото: Telegram-канал "Росводоканал Барнаул"
Рабочие на месте аварии / Фото: Telegram-канал "Росводоканал Барнаул"

На восстановление нормального давления в системе водоснабжения после устранения коммунальной аварии на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта уйдет примерно шесть часов. Такие ориентировочные значения назвала пресс-служба "Росводоканала Барнаул".

"Специалисты "Росводоканала Барнаул" внимательно контролируют этот процесс и предпринимают все меры для того, чтобы вода как можно скорее вернулась в дома горожан", – заявили в организации.

Сейчас система водоснабжения постепенно выходит на необходимые параметры.

Напомним, что специалисты устранили повреждение, которое оставило часть Барнаула без воды, раньше первоначально ожидаемого срока.

Барнаул коммунальная авария водоканал
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Комментарии 7

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Гость

19:10:09 26-11-2024

Прошло уже 3 часа, как отрапортовали (в том числе и губернатор) о завершении ремонта, а воды на Северо-Западной так и нет.

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Гость

19:58:29 26-11-2024

Гость (19:10:09 26-11-2024) Прошло уже 3 часа, как отрапортовали (в том числе и губернат...
До утра не будет воды. В лучшем случае. Все спать уехали.

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Гость

22:46:18 26-11-2024

Гость (19:58:29 26-11-2024) До утра не будет воды. В лучшем случае. Все спать уехали... Убейся троллятина. Вода на Строителей была уже в 15 часов. Горячий кран подогрелся с час назад.

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Гость с Северо-Западной

19:29:27 26-11-2024

Согласно с комментатором, да, отрапортовали, да, на Северо-Западной ( дом 228 например) воды так и нет, в кранах вообще тишина....

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Гость

19:43:37 26-11-2024

А ранее, похоже, контролировали не внимательно.

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Санечек

19:45:36 26-11-2024

это ж сколько десятков или сотенн тонн воды ушло?и из чьего кормана денюжку сдернут?

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Гость

04:41:26 27-11-2024

Санечек (19:45:36 26-11-2024) это ж сколько десятков или сотенн тонн воды ушло?и из чьего ... Из твоего кармашка Санечка.

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