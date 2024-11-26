На заполнение системы водоснабжения после аварии в Барнауле уйдет до шести часов

Процесс заполнения системы контролируется специалистами

26 ноября 2024, 19:05, ИА Амител

Рабочие на месте аварии / Фото: Telegram-канал "Росводоканал Барнаул"

На восстановление нормального давления в системе водоснабжения после устранения коммунальной аварии на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта уйдет примерно шесть часов. Такие ориентировочные значения назвала пресс-служба "Росводоканала Барнаул".

"Специалисты "Росводоканала Барнаул" внимательно контролируют этот процесс и предпринимают все меры для того, чтобы вода как можно скорее вернулась в дома горожан", – заявили в организации.

Сейчас система водоснабжения постепенно выходит на необходимые параметры.

Напомним, что специалисты устранили повреждение, которое оставило часть Барнаула без воды, раньше первоначально ожидаемого срока.