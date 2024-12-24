На понятном языке. В АлтГУ обсудили, как создавать контент для молодежных медиа

У вуза есть свой показательный кейс

24 декабря 2024, 20:30, ИА Амител

Круглый стол в АлтГУ / Фото: МедиаHub

Молодежь – огромная аудитория. Но как донести до нее нужную информацию? На понятном языке, говорят эксперты. Каком именно – обсудили на круглом столе "Как создавать контент для молодежи" в Алтайском государственном университете. Более 50 специалистов массмедиа – руководители студенческих и школьных медиацентров, журналисты, пресс-секретари, ученые алтайских вузов, представители органов госвласти и образования – поговорили о развитии медиаобразования в Алтайском крае и обменялись практическим опытом создания молодежного контента.

Участие в дискуссии также приняли начальник Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук, директор института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович, директор департамента по внешним и внутренним коммуникациям вуза Максим Герасимюк. Организатором круглого стола выступила Региональная площадка студенческого медиацентра Минобрнауки России медиакомьюнити "МедиаHub".

"МедиаHub" накопил уникальный для Алтайского края опыт создания контента для молодежных медиа, и эти навыки могут стать частью инструментария медиацентров по всему краю. Мы открыты к сотрудничеству и объединяем не только преподавателей и студентов гуманитарного направления, в МедиаHub контент создают физики, химики, географы и др. Сегодня мы активно сотрудничаем со школами, обучаем школьников создавать контент, помогаем развивать медиацентры в школах для развития системы медиаобразования на Алтае", – отметила руководитель медиакомьюнити "МедиаHub" Екатерина Валюлина.

Максим Герасимюк рассказал о развитии социальных медиа в 2024 году. По его словам, сейчас есть три важные тенденции:

молодежь получает новостной поток в основном из Телеграма;

она все чаще отказывается от просмотра эфирного телевидения в пользу запросового;

все больше видеоконтента потребляется на платформах VK Видео ("ВК Видео") и Rutube ("Рутьюб").

"Поэтому мы решили, что и нам в университете необходимо сосредоточиться на создании контента для VK и Telegram", – добавил Максим Герасимюк.

Следуя современным тенденциям, еще в 2022 году в институте гуманитарных наук открыли медиакомьюнити "МедиаHub", которое уже активно является точкой притяжения креативных студентов АлтГУ. И сейчас там развивают популярные форматы создания контента для молодежи: аудио- и видеоподкасты. Представитель комьюнити Дарья Кирданова рассказала, что ребята даже делали выпуск с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, где он рассказал о своих музыкальных предпочтениях в студенчестве.

"Замечательный контент можно делать в формате shorts (шортсы) для Rutube, мы выяснили, что на количество просмотров сильно влияют обложки видео, поэтому выделили дизайн обложек в отдельное направление работы. Открытием для нас стало то, что больше всего молодежь смотрит блуперсы (bloopers) – это ляп или ролик с приколом, обычно вырезанная сцена, где персонаж засмеялся, допустил ошибку или кто-нибудь не вовремя вошел в кадр. Поэтому весь бэкстейдж очень важен и имеет потенциал самостоятельного продукта", – поделилась Дарья Кирданова.

Круглый стол в АлтГУ / Фото: МедиаHub

Молодежный контент создают и другие вузы региона. Например, аграрный университет проводит выездные медиашколы для сельским детей. Причем там делают не простой, а специализированный контент, направленный на популяризацию аграрной тематики, рассказывают об интересных хобби преподавателей. В общем, активно работают над привлечением молодежи в науку. В педагогическом университете преподаватели создают просветительский контент для формирования значимых ценностей среди молодого поколения.

Все эксперты сказали о важности развития образовательных программ по подготовке специалистов в области медиакоммуникаций. В АлтГУ это направление реализуют уже семь лет, причем на всех образовательных ступенях – бакалавриат, магистратура и аспирантура, что позволяет подготовить и выпустить на рынок профессиональные кадры. Как ранее писал amic.ru, спрос на них в последние годы существенно вырос по всей стране.