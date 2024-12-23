При пожаре в Барнауле погиб мужчина
Он пытался спастись, но покинуть подъезд не смог
23 декабря 2024, 11:15, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В одной из пятиэтажек Барнаула произошел пожар. Погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Пожарные эвакуировали из квартир 36 человек и спасли 11. Среди них двое детей. Возгорание площадью 50 кв. м тушили 45 человек личного состава.
"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. По предварительной информации, когда начал распространяться дым, мужчина вышел из квартиры, но покинуть подъезд уже не смог", – рассказали в МЧС.
Причину пожара уточняют.
17:07:58 23-12-2024
у нас тут все бабки шушукаются что погибших двое. один- хозяин сгоревшей квартиры, второй- сосед с верхних этажей. типа загорелась проводка после капремонта в квартире на 1 этаже на Деповской. в любом случае очень жаль.
18:59:40 23-12-2024
дышать через мокрую тряпку!!! 2 вдоха токсичного дыма и всё. А через влажную тряпку и пригнувшись (дым копится вверху, внизу есть прослойка чистого воздуха!) есть вариант спастись