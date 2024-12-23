При пожаре в Барнауле погиб мужчина

Он пытался спастись, но покинуть подъезд не смог

23 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В одной из пятиэтажек Барнаула произошел пожар. Погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожарные эвакуировали из квартир 36 человек и спасли 11. Среди них двое детей. Возгорание площадью 50 кв. м тушили 45 человек личного состава.

"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. По предварительной информации, когда начал распространяться дым, мужчина вышел из квартиры, но покинуть подъезд уже не смог", – рассказали в МЧС.

Причину пожара уточняют.