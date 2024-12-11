На пожизненный срок осудили красноярца, обвиняемого в насилии над ребенком
На момент преступления он также имел непогашенные судимости
11 декабря 2024, 15:26, ИА Амител
Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному заключению 46-летнего Владислава Харлашина. Его обвинили в сексуальном насилии и угрозе убийством девятилетней девочке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Преступник будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также он компенсирует 1 млн рублей морального ущерба семье ребенка. Результаты экспертизы показали, что насильник страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии.
"Он обвинялся в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), действиях сексуального характера (п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ), сбыте наркотиков (п. "в" ч. 4 ст. 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Государственное обвинение требовало приговорить его к пожизненному лишению свободы", – уточнили в информационном агентстве.
Согласно версии следствия, в ноябре 2023 года в Красноярске 46-летний мужчина проследил за девочкой и проник в ее квартиру, когда дома не было матери. Там он надругался над ребенком и снял это на камеру телефона. Когда девочке позвонила мама, преступник приставил к ней нож и начал угрожать убийством, если та расскажет о произошедшем. После он вколол ребенку три инъекции с наркотиком. Здоровью девочки причинен тяжкий вред.
На момент происходящего у злоумышленника были непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и грабеж в 2019-м. Обвиняемый находился под административным надзором. Его проверяли более 80 раз, однако признаков девиантного и противоправного поведения не зафиксировали.
16:08:38 11-12-2024
Убить педофила, зачем держать его в тюрьме, деньги переводить, конченный тип
17:29:13 11-12-2024
Маша (16:08:38 11-12-2024) Убить педофила, зачем держать его в тюрьме, деньги переводит... На опыты
18:11:55 11-12-2024
Маша (16:08:38 11-12-2024) Убить педофила, зачем держать его в тюрьме, деньги переводит... таких в тюрьме как биоматериал в целях проверки прививок и лекарств используют?
20:20:44 11-12-2024
Маша (16:08:38 11-12-2024) Убить педофила, зачем держать его в тюрьме, деньги переводит... тебе только дай повод всех мужиков истребишь даже если дети оговорили \ пошутили и тд
16:34:22 11-12-2024
И еще думу думают что с такими делать.... Как "человек", причинив такое ребенку, вообще может когда-то выйти на свободу)???... Ауууу.... депутаты....
19:13:45 11-12-2024
Гость (16:34:22 11-12-2024) И еще думу думают что с такими делать.... Как "человек", при... На пожизненный срок осудили красноярца. Ку-КУ! Болезный.
19:53:56 11-12-2024
На момент происходящего у злоумышленника были непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и грабеж в 2019-м. -все что можно добавить о нашем законодательстве
20:34:16 11-12-2024
гость (19:53:56 11-12-2024) На момент происходящего у злоумышленника были непогашенные с... Сорк надо не только отсидеть. Судимость погашается спустя много лет после отсидки. Все, что тебе не объяснили в школе.
13:01:15 12-12-2024
Гость (20:34:16 11-12-2024) Сорк надо не только отсидеть. Судимость погашается спустя мн... правильно,пусть насилует и убивает,пользуясь своей безнаказанностью чем сидит в тюрьме (поди ваш родственник какой то или у самого рыльце в пуху,раз так рьяно кинулись его защищать)
15:18:12 12-12-2024
гость (13:01:15 12-12-2024) правильно,пусть насилует и убивает,пользуясь своей безнаказа... Ты путаешь теплое с мягким. Человеку разъяснили - что срок надо не только отсидеть, го и еще через много оет погасить судимость. Тогда судимость будет считаться снятой, пухло рыльцевый ты наш.
20:17:07 11-12-2024
Урановые рудники ещё могу предложить.