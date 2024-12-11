На пожизненный срок осудили красноярца, обвиняемого в насилии над ребенком

На момент преступления он также имел непогашенные судимости

11 декабря 2024, 15:26, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному заключению 46-летнего Владислава Харлашина. Его обвинили в сексуальном насилии и угрозе убийством девятилетней девочке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Преступник будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также он компенсирует 1 млн рублей морального ущерба семье ребенка. Результаты экспертизы показали, что насильник страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии.

"Он обвинялся в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), действиях сексуального характера (п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ), сбыте наркотиков (п. "в" ч. 4 ст. 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Государственное обвинение требовало приговорить его к пожизненному лишению свободы", – уточнили в информационном агентстве.

Согласно версии следствия, в ноябре 2023 года в Красноярске 46-летний мужчина проследил за девочкой и проник в ее квартиру, когда дома не было матери. Там он надругался над ребенком и снял это на камеру телефона. Когда девочке позвонила мама, преступник приставил к ней нож и начал угрожать убийством, если та расскажет о произошедшем. После он вколол ребенку три инъекции с наркотиком. Здоровью девочки причинен тяжкий вред.

На момент происходящего у злоумышленника были непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и грабеж в 2019-м. Обвиняемый находился под административным надзором. Его проверяли более 80 раз, однако признаков девиантного и противоправного поведения не зафиксировали.