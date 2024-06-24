На Промышленной в Барнауле расчистили пространство для создания велопешеходной зоны

Вдоль элеватора больше нет железнодорожного полотна

24 июня 2024, 17:35, ИА Амител

Пространство под велопешеходную зону / Фото: "Атмосфера"

На улице Промышленной в Барнауле проделали часть работы для создания велопешеходной зоны. Как сообщает "Атмосфера", вдоль элеватора больше нет железнодорожного полотна.

Развитие этой части города обсуждалось на выездном совещании в начале июня, которое проводилось с участием мэра города Вячеслава Франка. Гендиректор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов предложил создать велопешеходную зону по улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудный".

Сейчас в начале Промышленной идет активное строительство. В частности, "Жилищная инициатива" построила там монолитный дом переменной этажности от 23 до 25 этажей под названием "Родные берега". В конце 2023-го – начале 2024 года по Промышленной с улицы Гоголя проложили теплотрассу. Для этого вдоль элеватора и далее демонтировали железнодорожное полотно. В результате появилось пространство для велодорожки.

Вместе с тем пока остается еще одна колея ж/д дороги – она начинается между элеватором и берегом Ковша и также идет вдоль Промышленной. Неизвестно, используется ли этот путь сейчас, однако судя по тому, что вдоль полотна с обеих сторон скошена трава, можно предположить, что составы там иногда проходят.

Сам проект должны реализовать к 2030 году, когда в Барнауле будет праздноваться 300-летие города. Велопешеходная зона соединит исторический центр Барнаула с "Изумрудным".