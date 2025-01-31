В Барнауле автомобили столкнулись у пешеходного перехода на проспекте Космонавтов
Виновник ДТП был за рулем в нетрезвом виде
31 января 2025, 11:52, ИА Амител
В Барнауле произошло массовое ДТП у пешеходного перехода на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам очевидцев, в аварии получили повреждения несколько автомобилей.
Также горожане уточнили, что движение на данном участке дороги затруднено.
Как пояснили в городской Госавтоинспекции, 23-летний водитель в нетрезвом виде ехал на автомобиле Subaru Legacy по проспекту Космонавтов. Он не справился с управлением и столкнулся с Nissan Primera, за рулем которого был 50-летний мужчина.
Пострадавших в ДТП нет. В отношении водителя Subaru составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Отказ от прохождения медицинского освидетельствования").
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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