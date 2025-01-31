В Барнауле автомобили столкнулись у пешеходного перехода на проспекте Космонавтов

Виновник ДТП был за рулем в нетрезвом виде

31 января 2025, 11:52, ИА Амител

Массовое ДТП на пр. Космонавтов в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошло массовое ДТП у пешеходного перехода на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, в аварии получили повреждения несколько автомобилей.

Также горожане уточнили, что движение на данном участке дороги затруднено.

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, 23-летний водитель в нетрезвом виде ехал на автомобиле Subaru Legacy по проспекту Космонавтов. Он не справился с управлением и столкнулся с Nissan Primera, за рулем которого был 50-летний мужчина.

Пострадавших в ДТП нет. В отношении водителя Subaru составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Отказ от прохождения медицинского освидетельствования").

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.