На российском авторынке появился обновленный внедорожник Exeed TXL

Он уже в наличии в автосалоне "Альбион-Моторс"

24 мая 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KbtJs

Exeed TXL / Фото: "Альбион-Моторс"

Бренд Exeed* представляет обновленный среднеразмерный внедорожник TXL, который появился на отечественном авторынке. Изменения произошли в интерьере и технологическом оснащении. Автомобиль представили в четырех фиксированных комплектациях: Business*, Prestige*, Premium* и Flagship*. Новый внедорожник обеспечивает непревзойденное качество хода как на дорогах, так и на бездорожье. Убедитесь в этом сами – записывайтесь на тест-драйв новинки в барнаульском автоцентре "Альбион-Моторс".

Динамика и мощь

Новый TXL оснащен мощным двигателем. Он доступен в двух вариантах: 1,6-литровый с мощностью 194 л. с. и крутящим моментом 275 Нм или 2-литровый с турбонаддувом, обеспечивающим исключительную эффективность при крутящем моменте 375 Нм. Время разгона до 100 км/ч – 8,7 секунды.

Особенности мощного двигателя:

алюминиевые поршни;

два верхних распределительных вала;

16 клапанов;

масляный насос с переменной производительностью;

прямой впрыск с топливной рампой и топливным насосом высокого давления;

высокоэффективный процесс сгорания iHEC*;

электронно-управляемая турбина;

система управления быстрым прогревом с термостатом и водяным насосом переменной производительности.

Применение технологии TGDI* с двойной системой изменения фаз газораспределения (DVVT*) позволило компании стать первым производителем в Китае, кто выполнил требования экологического стандарта China VI*.

Двигатель объемом 1,6 литра оснащен семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT* с двумя сцеплениями мокрого типа и полным приводом.

Стиль и внешний вид

Внедорожнику присущ спортивный характер, что подчеркивается дизайнерскими решениями: красными тормозными суппортами, 20-дюймовыми дисками нового дизайна в версии Flagship и обновленной решеткой радиатора.

Интерьер был полностью переработан и включает новые сиденья, приборную панель, дверные панели и собственную аудиосистему Lion Melody* с 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

Exeed TXL / Фото: "Альбион-Моторс"

В Exeed TXL установлены два изогнутых экрана размером 12,3 дюйма каждый и толщиной 15 мм. За быстрое действие отвечает восьмиядерный процессор, способный обрабатывать до восьми триллионов операций в секунду.

В комплектации Flagship для водителя доступны все ассистенты вождения ADAS* и, впервые для данной модели автомобили комплектуют проекционным дисплеем, на который выводится информация о скорости, запасе хода и навигации.

Перемещение рычага переключения автоматической коробки передач с центрального тоннеля на рулевую колонку освободило больше пространства для водителя и пассажира. В нише под приборной панелью появилось место для охлаждаемой беспроводной зарядки на 50 Вт, а кнопки памяти и регулировки сидений установили на дверные панели.

Сиденья обеспечивают высокий уровень комфорта.

Водительское кресло имеет:

восемь электрорегулировок;

память положений и четыре уровня поясничной поддержки;

обогрев;

вентиляцию и массаж;

встроенные в подголовник динамики.

Кресло переднего пассажира оснащено регулируемой электроникой опорой для ног. Двузонный климат-контроль дополнен системой ароматизации воздуха с тремя ароматами и пятью режимами интенсивности.

На внедорожник действует гарантия семь лет или 200 тыс. км. пробега, что является фирменной особенностью бренда.

ООО "Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68*Exeed TXL ("Иксид ТиИксЭл"); Business ("Бизнес"); Prestige ("Престиж"); Premium ("Премиум"); Flagship ("Флагшип"); iHEC ("АйЭйчИСи"); TGDI ("ТиДжиДиАй"); DVVT ("ДиВиВиТи"); China VI ("Чайна VI"); Getrag 7DCT ("Гетраг 7ДиСиТи"); Valeo ("Валео"); Continental ("Континентал"); Lion Melody ("Лайон Мелоди"); ADAS ("АДАС").

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