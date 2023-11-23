На российской военной технике заметили новый символ
Внешне эти знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта
23 ноября 2023, 22:03, ИА Амител
Фото: Минобороны РФ
Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне специальной военной операции. Отличающийся от широко известных Z и V символ заметили на бронетранспортере. Кадры опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.
На снимке видно, что на технике белой краской нарисованы перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. Пояснений для символики в ведомстве не дали.
Отметим, что внешне эти знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта. На них имеются схожие перевернутые треугольники, однако в них вписываются цифры.
22:40:32 23-11-2023
Ещё какие новости с фронта? Сколько до Киева км. осталось ? Какие потери у нас, у украинцев ?
06:17:55 24-11-2023
Гость (22:40:32 23-11-2023) Ещё какие новости с фронта? Сколько до Киева км. осталось ? ... Сколько? Сейчас зима, распутица, грязь по колено, танки вязнут в жирном черноземе. На Киев, только когда настанет лето.
07:17:57 24-11-2023
Гость (22:40:32 23-11-2023) Ещё какие новости с фронта? Сколько до Киева км. осталось ? ... Так ты новости смотри, читай СМИ, там все есть. Не устраивают официальные СМИ? Так других в воюющей стране и не будет. В 404 тоже только официальная пропаганда. Хочется более разношерстного мнения - вэлкам в интернет. Сейчас одних ТГ-каналов на эту тематику сотни.
09:01:55 24-11-2023
Гость (07:17:57 24-11-2023) Гость (22:40:32 23-11-2023) Ещё какие новости с фронта... так кто против официальных СМИ,вот только не на один поставленный выше вопрос они не отвечают от слова совсем и как быть?
22:56:26 23-11-2023
Что там на СВО происходит? Только украинскую информацию и слышно. Это секрет?
07:20:34 24-11-2023
Гость (22:56:26 23-11-2023) Что там на СВО происходит? Только украинскую информацию и сл... Очень интересно) а зачем вы украинскую информацию слушаете? Вам интересна вражеская пропаганда? Или вы всерьез считаете, что у нас цензура, а у них голимая правда? Так я вам в качестве примера приведу пенсионерку из Одессы, посаженную на 5 лет за несколько лайков в Одноклассниках под постами о русской армии. События осени этого года. Можете фактчекнуть эту информацию, это правда.
08:52:35 24-11-2023
На фото БМД, а не БТР
09:14:10 24-11-2023
А почему бы нашу звезду не вернуть??? Проверенный временем символ!
10:25:20 24-11-2023
Гость (09:14:10 24-11-2023) А почему бы нашу звезду не вернуть??? Проверенный временем с... так мы дэкоммунизацию проводим.
13:14:56 24-11-2023
Гость (09:14:10 24-11-2023) А почему бы нашу звезду не вернуть??? Проверенный временем с... потому что власть у нас не народная, и даже звезда на танке народной ее не сделает.
09:41:13 24-11-2023
Техника в основном еще советского производства с обеих сторон и знаки отличия помогают ориентироваться, свой/чужой, а уж какие символы наносить военным видней.
20:13:44 24-11-2023
Больше показать нечего. Знаки и символы управляют нашей жизнью но если они свои например славяно арийские а не масонские как первые так и этот с доллара.