На российской военной технике заметили новый символ

Внешне эти знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта

23 ноября 2023, 22:03, ИА Амител

Фото: Минобороны РФ

Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне специальной военной операции. Отличающийся от широко известных Z и V символ заметили на бронетранспортере. Кадры опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

На снимке видно, что на технике белой краской нарисованы перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. Пояснений для символики в ведомстве не дали.

Отметим, что внешне эти знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта. На них имеются схожие перевернутые треугольники, однако в них вписываются цифры.