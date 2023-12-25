На рынке ипотечной недвижимости в Барнауле наступили "заморозки"

На "вторичку" спроса почти нет, а на новостройки он продолжает падать

25 декабря 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На рынке недвижимости Барнаула наступают "заморозки". Как рассказал руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин "Толку", количество заявок на льготную ипотеку на первичном рынке ощутимо сократилось, а на вторичном и вовсе наблюдается "полная стагнация".

По словам Дворядкина, изменения в порядке кредитования привели к резкому всплеску интереса на жилье в новостройках, однако уже к концу третьей недели декабря они зафиксировали существенное охлаждение рынка. На вторичном рынке заявок почти нет из-за высокой ставки, а на первичном спрос упал на 18-19%.

"На следующей неделе мы придем к нулю заявок. Во-первых, спрос начнет останавливать новое условие по первоначальному взносу в 30% от цены объекта. Во-вторых, наступают новогодние каникулы. Поэтому будем ждать января, чтобы понять новый рынок", – отметил эксперт.При этом речь идет не об оформленных кредитах, а о новых заявках. Риелтор уверен, что выход из ситуации найдется, поскольку обрушение продаж обернется убытками для банков. Для этого они стали искать новые рычаги поддержания спроса и цены предложения.