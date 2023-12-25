На рынке ипотечной недвижимости в Барнауле наступили "заморозки"
На "вторичку" спроса почти нет, а на новостройки он продолжает падать
25 декабря 2023, 12:35, ИА Амител
На рынке недвижимости Барнаула наступают "заморозки". Как рассказал руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин "Толку", количество заявок на льготную ипотеку на первичном рынке ощутимо сократилось, а на вторичном и вовсе наблюдается "полная стагнация".
По словам Дворядкина, изменения в порядке кредитования привели к резкому всплеску интереса на жилье в новостройках, однако уже к концу третьей недели декабря они зафиксировали существенное охлаждение рынка. На вторичном рынке заявок почти нет из-за высокой ставки, а на первичном спрос упал на 18-19%.
"На следующей неделе мы придем к нулю заявок. Во-первых, спрос начнет останавливать новое условие по первоначальному взносу в 30% от цены объекта. Во-вторых, наступают новогодние каникулы. Поэтому будем ждать января, чтобы понять новый рынок", – отметил эксперт.При этом речь идет не об оформленных кредитах, а о новых заявках. Риелтор уверен, что выход из ситуации найдется, поскольку обрушение продаж обернется убытками для банков. Для этого они стали искать новые рычаги поддержания спроса и цены предложения.
12:42:03 25-12-2023
Вот это сказка! Кому нужны хаты за 5 млн, так еще находятся мудрецы " элитную " квартиру и за 20 могут выставить
14:08:44 25-12-2023
гость (12:42:03 25-12-2023) Вот это сказка! Кому нужны хаты за 5 млн, так еще находятся ... Хаты за 5 млн нужны но останавливает взнос и ставка
15:00:36 25-12-2023
новость, хоть цены снизятся и доступными станут.
19:02:21 25-12-2023
Гость (15:00:36 25-12-2023) новость, хоть цены снизятся и доступными станут.... А чувство юмора у Вас очень хорошее или Вы сама наивность! Цены на квартиры в любом случае будут расти!
22:01:45 25-12-2023
Гость (19:02:21 25-12-2023) А чувство юмора у Вас очень хорошее или Вы сама наивность! ... В РФ не было пока ни одного жилищного кризиса. Когда цены рушились на недвижку. Всегда бывает первый раз. Вопрос только времени
10:02:34 09-01-2024
саша (22:01:45 25-12-2023) В РФ не было пока ни одного жилищного кризиса. Когда цены ру... Вы наверно малый отрезок по времени брали!))) Цены снижались с 2009 по 2011 год, и с 2015 по 2016 потом стояли по 2017 и с осени 2017 только в рост немного пошли!)) обрушений не было , но снижение было!)
07:11:13 26-12-2023
Да вы просто вечером по городу проедте в раенах новостроек и посмотрите сколько полупустых домов стоит . Хотя они сдались не один год назад. У нас население вымирает , уезжает, даже с учетом приезжих и богатых это перебор. Всех с деревни непереселиш. Молодежь неостается , после учебы уезжает потому что перспектив нет. А з.п маленькая. Когдато должен этот пузырь лопнуть с квартирами