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На Сахалине около 300 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине в Охотском море

При этом некоторые любители экстрима не хотят эвакуироваться без улова

12 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Эвакуация рыбаков в Охотском море / Фото: МЧС России
Эвакуация рыбаков в Охотском море / Фото: МЧС России

В Сахалинской области спасатели эвакуируют рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"От села Мальки до устья реки Долинка образовалась десятиметровая трещина. По предварительным данным, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек", – сказано в сообщении.

В спасении рыбаков задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Однако некоторые отказываются уходить со льдины без улова. 

На данный момент сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков.

Происшествия Россия

Комментарии 5

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Гость

13:07:07 12-02-2025

Кто желает эвакуировать
А с остальным попрощаться

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Гость

13:38:31 12-02-2025

Выставить всем счет за спасение, а это большие деньги. Больше не полезут.

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ППШариков

14:45:40 12-02-2025

И так каждый год

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там одни и те же

16:22:30 12-02-2025

Стоит один раз отпустить льдину и на следующий год уже дрейфовать будет некому.

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Гость

16:23:46 12-02-2025

ДРГ в 300 штыков движется в сторону Японии на льдине . Льдину толкает новейшая подводная лодка .
Подрыв экономики , путем скупки всего саке в ближайшем населённом пункте. Гейши просят помощи у Евросоюза, о ввозе проституток из Украины.
Япония более не претендует на Курильские острова. Мы отводим своих "рыбаков"
МЧС за отлично выполненную задачу от миробороны получает медали. Профит!!!

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