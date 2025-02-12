На Сахалине около 300 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине в Охотском море

При этом некоторые любители экстрима не хотят эвакуироваться без улова

12 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Эвакуация рыбаков в Охотском море / Фото: МЧС России

В Сахалинской области спасатели эвакуируют рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"От села Мальки до устья реки Долинка образовалась десятиметровая трещина. По предварительным данным, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек", – сказано в сообщении.

В спасении рыбаков задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Однако некоторые отказываются уходить со льдины без улова.

На данный момент сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков.