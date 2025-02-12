На Сахалине около 300 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине в Охотском море
При этом некоторые любители экстрима не хотят эвакуироваться без улова
12 февраля 2025, 12:40, ИА Амител
Эвакуация рыбаков в Охотском море / Фото: МЧС России
В Сахалинской области спасатели эвакуируют рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"От села Мальки до устья реки Долинка образовалась десятиметровая трещина. По предварительным данным, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек", – сказано в сообщении.
В спасении рыбаков задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Однако некоторые отказываются уходить со льдины без улова.
На данный момент сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков.
13:07:07 12-02-2025
Кто желает эвакуировать
А с остальным попрощаться
13:38:31 12-02-2025
Выставить всем счет за спасение, а это большие деньги. Больше не полезут.
14:45:40 12-02-2025
И так каждый год
16:22:30 12-02-2025
Стоит один раз отпустить льдину и на следующий год уже дрейфовать будет некому.
16:23:46 12-02-2025
ДРГ в 300 штыков движется в сторону Японии на льдине . Льдину толкает новейшая подводная лодка .
Подрыв экономики , путем скупки всего саке в ближайшем населённом пункте. Гейши просят помощи у Евросоюза, о ввозе проституток из Украины.
Япония более не претендует на Курильские острова. Мы отводим своих "рыбаков"
МЧС за отлично выполненную задачу от миробороны получает медали. Профит!!!