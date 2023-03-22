На шоу Владимира Соловьёва эксперт упал в обморок при обсуждении Америки
Соловьёв и другие эксперты оказали профессору первую помощь
22 марта 2023, 08:15, ИА Амител
Во время прямого эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" потерял сознание один из гостей – руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев, сообщает РИА Новости.
Владимир Соловьёв и другие эксперты оказали профессору первую помощь, вызвали врачей.
"Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним всё в порядке, он уже дома", – говорится в сообщении.
Инцидент произошёл при обсуждении США и СССР и сотрудничества стран во время Второй мировой войны.
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