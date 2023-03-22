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На шоу Владимира Соловьёва эксперт упал в обморок при обсуждении Америки

Соловьёв и другие эксперты оказали профессору первую помощь

22 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Во время прямого эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" потерял сознание один из гостей – руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев, сообщает РИА Новости.

Владимир Соловьёв и другие эксперты оказали профессору первую помощь, вызвали врачей.

"Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним всё в порядке, он уже дома", – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл при обсуждении США и СССР и сотрудничества стран во время Второй мировой войны.

Комментарии 8

  • какие нежные там эсперты
    22 марта, Гость   Ответить
  • Всегда казалось, что целый час стоять это муторно, а там бывают уже пожилые. В переполненном автобусе бывает в обморок падают
    22 марта, Гость   Ответить
  • А вот ректор РАНХиГС выпускник ВШЭ, он же член экспертного совета ВШЭ, помощник Президента РФ,настоящий и действительный экономист Владимир Мау в Израйль уехал.Хотя получка у него в России была хорошая,в 2018 году за 100 миллионов в год перевалила, а в конце рабочего поприща в нашей стране уж и все 260,это уж более двух лимонов в месяц.Он бы и дальше толкал нашу экономику,но им заинтересовались органы за "подработку" на стороне.Вот он в Израйль-то и уехал.Навсегда.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Толкать нашу экономику даже в теоретическом плане-это тяжкий,хотя и высокооплачиваемый труд.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Я, когда Соловьёва слушаю, тоже иногда от ужаса падаю
    22 марта, Гость   Ответить
  • Соловьева слушать нелегко, но пробандеровские ролики в ютубе еще опасней для здоровья
    22 марта, Гость   Ответить
  • Как говорил один мой знакомый — покойник — я слишком много знал! ©
    22 марта, Гость   Ответить
  • А "подрабатывал" Мау на стороне, потому что ему денег всё-таки не хватало...
    22 марта, Гость   Ответить
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