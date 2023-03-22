На шоу Владимира Соловьёва эксперт упал в обморок при обсуждении Америки

Соловьёв и другие эксперты оказали профессору первую помощь

22 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Во время прямого эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" потерял сознание один из гостей – руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев, сообщает РИА Новости.

Владимир Соловьёв и другие эксперты оказали профессору первую помощь, вызвали врачей.

"Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним всё в порядке, он уже дома", – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл при обсуждении США и СССР и сотрудничества стран во время Второй мировой войны.