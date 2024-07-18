На Шукшинском кинофестивале покажут много героических фильмов об СВО

Посмотреть картины можно бесплатно

18 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Российские военные / Фото: mil.ru

На Всероссийском Шукшинском кинофестивале в 2024 году представят специальную программу, посвященную фильмам об СВО, сообщили в Минкультуры Алтайского края.

"Показы пройдут в Барнауле, ЗАТО Сибирский, Косихе и Рубцовске", – рассказали в министерстве.

24 июля в кинотеатре "Мир" представят фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" режиссера Макса Фадеева и продюсера Сергея Белоуса. Картина рассказывает о бойцах батальона "Сомали", штурмующих многоэтажки в первые дни боев за Мариуполь. Вместе с "сомалийцами" этот путь прошел и Максим Фадеев.

"Проведя более четырех недель в самом пекле штурма, он стал свидетелем и хроникером уникальных событий, драматичных сцен, трагедий и побед, которые детально отражены в фильме", – отметили в Минкультуры.

Приобрести бесплатный электронный билет на показ фильма можно по ссылке. 25 июля фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" покажут в кинотеатре "Жемчужина" в Рубцовске.Также в рамках спецпрограммы Шукшинского кинофестиваля представят фильмы об СВО: "Отважные. Про любовь", "Отважные. Мамы. Мобилизованные", "Отважные. Сахалин. Регулярная армия". Фильмы сняты матерью молодого добровольца, руководителем культурных проектов Комитета семей воинов Отечества, режиссером и поэтом из Тверской области Олесей Шигиной.

Героями картины стали не только военнослужащие из разных регионов России, участвующие в СВО, но и местные жители, переживающие кошмар войны, и волонтеры, старающиеся изо всех сил помочь нашим бойцам на передовой.

22 июля показы состоятся в ДК ЗАТО Сибирский, 23 июля – в ДК с. Косиха. 24 июля в 12:00 показы пройдут в Барнауле на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы.