На сибирского мясника-мигранта завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ
Заявление на него написала продавец
02 апреля 2024, 10:16, ИА Амител
Мясные стейки / Фото: unsplash.com
На мигранта, работающего мясником в Новосибирской области, завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили в региональном СК.
Продавец рынка периодически слушала разговоры своего коллеги и написала на него заявление в полицию.
Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1.5 миллионов рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
По информации местных СМИ, семья мигранта находится в России нелегально.
10:41:30 02-04-2024
Семью отправить на родину. Ему миллион штраф и три года лишения свободы, чтобы отрабатывал штраф. Отработает потом на родину с запретом посещать Россию ближайшие 25 лет.
11:04:40 02-04-2024
В недалеком прошлом русским устроили геноцид и вынудили бросить все и уехать из бывших союзных республик. А теперь эти братья лезут в Россию, всеми правдами и неправдами, исключительно для поднятия экономики нашей страны.
11:05:01 02-04-2024
Интересно мигранты нифига не боятся
18:06:31 02-04-2024
Нужно чтобы они помнили, что они в нашей стране раскладе гости. А именно: уважали нашу культуру, наш язык, не пополняли ряды криминала, и желательно все свои курбанбайрамы отмечали тихо (среди себя).
21:40:16 02-04-2024
Минимум контактов с населением страны...проживание вне населенных пунктов в общежитиях за счет работодателя...доставка с работы на работу спецтранспорт за счет работодателя....