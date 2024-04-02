На сибирского мясника-мигранта завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Заявление на него написала продавец

02 апреля 2024, 10:16, ИА Амител

Мясные стейки / Фото: unsplash.com

На мигранта, работающего мясником в Новосибирской области, завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили в региональном СК.

Продавец рынка периодически слушала разговоры своего коллеги и написала на него заявление в полицию.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1.5 миллионов рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По информации местных СМИ, семья мигранта находится в России нелегально.