На сибирской трассе спасают алтайского дальнобойщика, чей грузовик сломался в -37

Мужчина не может оставить машину, так как боится, что груз украдут

11 декабря 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на супругу дальнобойщика

В Новосибирской области дальнобойщик из Алтайского края уже четыре дня стоит на трассе в морозы под -40 градусов, после того как фуру с грузом занесло в кювет, пишет "КП-Новосибирск".

Дождаться помощи водитель не может с 8 декабря. Он и его жена звонят во все инстанции, но из-за морозов эвакуаторы никак не могут приехать, а мужчина не может бросить фуру с грузом. Машина, кстати, принадлежит ему.

"Ребята подвезли солярки, принесли еды. Так и сижу, жду помощи. Звонила глава Искитимского района и прокуратура Новосибирского района, интересовались, как все продвигается. Но никак. Дорожники пригоняли легкий трактор, не получилось вытащить", – рассказал дальнобойщик.

Его супруга обращалась в МЧС, ГИБДД, службу спасения. По ее словам, в ответ слышит только обещания, но каждый раз сроки откладываются.

В Сибуправтодоре рассказали, что предлагали вызвать эвакуатор, но мужчина отказался. Как уточняет его жена, предлагали его самого увезти, а машину бросить, но он боится, что груз украдут.

В Госавтоинспекции сообщили, что правоохранители оказывают помощь дальнобойщику.