На сибирской трассе спасают алтайского дальнобойщика, чей грузовик сломался в -37
Мужчина не может оставить машину, так как боится, что груз украдут
11 декабря 2023, 17:46, ИА Амител
В Новосибирской области дальнобойщик из Алтайского края уже четыре дня стоит на трассе в морозы под -40 градусов, после того как фуру с грузом занесло в кювет, пишет "КП-Новосибирск".
Дождаться помощи водитель не может с 8 декабря. Он и его жена звонят во все инстанции, но из-за морозов эвакуаторы никак не могут приехать, а мужчина не может бросить фуру с грузом. Машина, кстати, принадлежит ему.
"Ребята подвезли солярки, принесли еды. Так и сижу, жду помощи. Звонила глава Искитимского района и прокуратура Новосибирского района, интересовались, как все продвигается. Но никак. Дорожники пригоняли легкий трактор, не получилось вытащить", – рассказал дальнобойщик.
Его супруга обращалась в МЧС, ГИБДД, службу спасения. По ее словам, в ответ слышит только обещания, но каждый раз сроки откладываются.
В Сибуправтодоре рассказали, что предлагали вызвать эвакуатор, но мужчина отказался. Как уточняет его жена, предлагали его самого увезти, а машину бросить, но он боится, что груз украдут.
В Госавтоинспекции сообщили, что правоохранители оказывают помощь дальнобойщику.
19:03:27 11-12-2023
Запоздалые у вас новости, ребята. Всё там нормально. Фуру полями вывели на трассу. И не сегодня
09:30:46 12-12-2023
Алексеич (19:03:27 11-12-2023) Запоздалые у вас новости, ребята. Всё там нормально. Фуру по... А до того он там сидел несколько дней, и никто не чесался. Если бы не жена, которая подняла бучу везде, где можно, так бы и замерз там. Всем службам было пофигу.
09:20:09 12-12-2023
даже если и вытащили . расскажите сколько он там сидел ? на федералке!!! в морозы !!! или это свои - можно не торопиться . пиара нету.