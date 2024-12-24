На сколько подорожает плата за детский сад в Алтайском крае?

Рассказываем, когда изменится цена и сколько денег теперь придется отдавать родителям

24 декабря 2024, 09:40, ИА Амител

Ребенок рисует / Фото: unsplash.com/ Erika Fletcher

Цены растут практически на все, в том числе на продукты и промышленные товары, а за ними – и оплата за детские сады. В Алтайском крае по приказу регионального Министерства образования и науки ее повысят с 1 января 2025 года. Сколько теперь придется платить родителям за присмотр и уход за детьми, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Сколько нужно будет платить за детский сад в 2025 году?

С нового года максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Алтайского края составит 2947 рублей. Сейчас каждому муниципалитету предстоит определить, сколько в итоге будут платить жители за посещение ДОУ, но итоговая цифра не может превышать ту, что установил Минобр.

На сколько повышают родительскую плату?

Можно сказать, что повышение будет несущественным: оно составит 4,5%. Для сравнения: сейчас плата за полный день в детских садах Барнаула составляет 2820 рублей, то есть подорожание составит 127 рублей.

Вместе с повышением родительской платы в регионе на те же 4,5% увеличат и компенсационные выплаты. Их получают более 40% родителей дошкольников, посещающих детские сады: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих – 70%.