На сколько подорожает плата за детский сад в Алтайском крае?
Рассказываем, когда изменится цена и сколько денег теперь придется отдавать родителям
24 декабря 2024, 09:40, ИА Амител
Цены растут практически на все, в том числе на продукты и промышленные товары, а за ними – и оплата за детские сады. В Алтайском крае по приказу регионального Министерства образования и науки ее повысят с 1 января 2025 года. Сколько теперь придется платить родителям за присмотр и уход за детьми, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Сколько нужно будет платить за детский сад в 2025 году?
С нового года максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Алтайского края составит 2947 рублей. Сейчас каждому муниципалитету предстоит определить, сколько в итоге будут платить жители за посещение ДОУ, но итоговая цифра не может превышать ту, что установил Минобр.
На сколько повышают родительскую плату?
Можно сказать, что повышение будет несущественным: оно составит 4,5%. Для сравнения: сейчас плата за полный день в детских садах Барнаула составляет 2820 рублей, то есть подорожание составит 127 рублей.
Вместе с повышением родительской платы в регионе на те же 4,5% увеличат и компенсационные выплаты. Их получают более 40% родителей дошкольников, посещающих детские сады: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих – 70%.
10:00:46 24-12-2024
А что ,нельзя сделать детские сады совсем бесплатными для людей?В свете проблемы низкой рождаемости.А то из всех утюгов трындят не переставая о том ,что надо рожать всем подряд по нескольку десятков ребятёшек каждому,но пойти на какие то послабления,на какие то стимулы -ни ни.Какое то издевательство над здравым смыслом.
10:11:19 24-12-2024
Афиноген (10:00:46 24-12-2024) А что ,нельзя сделать детские сады совсем бесплатными для лю... раньше так и было, когда богатства страны принадлежали народу...
10:33:34 24-12-2024
Гость (10:11:19 24-12-2024) раньше так и было, когда богатства страны принадлежали народ... что вы врете, были платы за ДС в 80 году оплата 12 рублей 50 копеек в месяц. при ЗП 150.
12:07:58 24-12-2024
Гость (10:11:19 24-12-2024) раньше так и было, когда богатства страны принадлежали народ... Зачем писать то, о чём не знаешь? Всегда плата была и за детские сады, и за питание в школе. Сейчас даже больше льгот.
10:52:09 24-12-2024
Афиноген (10:00:46 24-12-2024) А что ,нельзя сделать детские сады совсем бесплатными для лю... а 2947 рублей это прям неподъемная плата, за то что ребенок 5 дней в неделю накормлен и под присмотром? 140,33 р в день!!!
11:35:54 24-12-2024
Гость (10:52:09 24-12-2024) а 2947 рублей это прям неподъемная плата, за то что ребенок ... А у нас всё кругом подъёмная плата,за что не возьмись.И детский сад и школа и тарифы ,а в сумме выходит ого-го.Правильно,есть и такие кто деньги не считает,для них, конечно, это мелочь.Но они не показатель для остальных.
12:42:02 24-12-2024
Афиноген (11:35:54 24-12-2024) А у нас всё кругом подъёмная плата,за что не возьмись.И детс... А вы рожали в надежде что все будет бесплатно? у меня были детские в 50 рублей. А сейчас кругом льготы.
13:05:35 24-12-2024
Гость (12:42:02 24-12-2024) А вы рожали в надежде что все будет бесплатно? у меня были д... Что за демагогия?Или головой не способна шурупить?Если у нас проводится такая кампания по увеличению рождаемости ,то и меры поддержки должны быть соответствующими.В нашей то ,самой богатой стране.Или только языком способны болтать как ботало коровье?Что касается детей ,то давно надо отменить все эти платы за детские сады,школы,кружки и прочее.Государство должно поддерживать такие семьи с детьми и нести бремя оплаты связанное с пребыванием ребёнка в этих учреждениях.Вот тогда все будут знать ,что государство ,не на словах а на деле заботится о детях.
14:14:32 24-12-2024
Афиноген (13:05:35 24-12-2024) Что за демагогия?Или головой не способна шурупить?Если у нас...
Демагогией ты занимаешься. Демагогией и попрошайничеством.
13:20:17 24-12-2024
Афиноген (11:35:54 24-12-2024) А у нас всё кругом подъёмная плата,за что не возьмись.И детс... Если в детском саду 3000 не подъемная сумма на обеспечение ребенка для Вас, стоит задуматься, а стоит ли Вам вообще рожать? С возрастом траты увеличиваться будут только.
15:52:56 24-12-2024
Гость (13:20:17 24-12-2024) Если в детском саду 3000 не подъемная сумма на обеспечение р... Вот правильно соображаете,потому люди и отказываются рожать.Потому что жизнь сделали невыносимой.