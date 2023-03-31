НОВОСТИБизнес

На сколько продлят кредитные каникулы в России?

В России хотят продлить кредитные каникулы, которые почти истекли

31 марта 2023, 16:43, Анастасия Бичакова

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Кредитные каникулы предлагают продлить в России, сообщили в Госдуме.

Почему и на сколько хотят продлить льготный период и кто может оформить кредитные каникулы – в разборе amic.ru.

1

На сколько кредитные каникулы могут продлить?

Кредитные каникулы предлагают продлить в России до конца 2023 года. Об этом заявил РИА Новости глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Антиковидные (кредитные) каникулы мы продлим. Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы", – сказал он.

2

Когда кредитные каникулы должны истечь?

Кредитные каникулы начались 1 апреля 2020 года и должны были истечь 31 марта 2023-го.

Но их собираются продлить до тех пор, пока не примут постоянно действующий закон.

3

Что за закон?

Напомним, в декабре 2022-го Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет на постоянной основе право россиян на каникулы по потребительским кредитам.

Он будет существовать вместе с законом об ипотечных каникулах, вступившем в силу с 31 марта 2019 года.

4

А зачем вообще ввели кредитные каникулы?

Кредитные каникулы ввели в связи с коронавирусом.

ИП, а также представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) дали возможность обратиться за кредитными каникулами при условии падения доходов на 30% и более.

5

Кто и на сколько может оформить кредитные каникулы?

Кредитные каникулы можно оформить на срок до полугода.

Фото: unsplash.com

Мобилизованные россияне не могут получить обещанные кредитные каникулы

Кто-то не может связаться с банком, а некоторым формально одобрили отсрочку, но пени за просроченные платежи продолжают идти
НОВОСТИОбщество

Комментарии 0

    Ничего не найдено.
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров