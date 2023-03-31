Напомним, в декабре 2022-го Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет на постоянной основе право россиян на каникулы по потребительским кредитам.

Он будет существовать вместе с законом об ипотечных каникулах, вступившем в силу с 31 марта 2019 года.