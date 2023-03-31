На сколько продлят кредитные каникулы в России?
В России хотят продлить кредитные каникулы, которые почти истекли
31 марта 2023, 16:43, Анастасия Бичакова
Кредитные каникулы предлагают продлить в России, сообщили в Госдуме.
Почему и на сколько хотят продлить льготный период и кто может оформить кредитные каникулы – в разборе amic.ru.
На сколько кредитные каникулы могут продлить?
Кредитные каникулы предлагают продлить в России до конца 2023 года. Об этом заявил РИА Новости глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Антиковидные (кредитные) каникулы мы продлим. Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы", – сказал он.
Когда кредитные каникулы должны истечь?
Кредитные каникулы начались 1 апреля 2020 года и должны были истечь 31 марта 2023-го.
Но их собираются продлить до тех пор, пока не примут постоянно действующий закон.
Что за закон?
Напомним, в декабре 2022-го Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет на постоянной основе право россиян на каникулы по потребительским кредитам.
Он будет существовать вместе с законом об ипотечных каникулах, вступившем в силу с 31 марта 2019 года.
А зачем вообще ввели кредитные каникулы?
Кредитные каникулы ввели в связи с коронавирусом.
ИП, а также представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) дали возможность обратиться за кредитными каникулами при условии падения доходов на 30% и более.
Кто и на сколько может оформить кредитные каникулы?
Кредитные каникулы можно оформить на срок до полугода.
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