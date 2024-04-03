На сколько увеличатся штрафы за недопуск газовых служб к проверке оборудования?
В Госдуме ужесточили наказание для тех, кто мешает газовикам делать свою работу
03 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
В России скоро увеличатся штрафы за недопуск газовых служб к проверке своего оборудования. Соответствующий закон уже приняли в Госдуме. За подобные нарушения придется платить в пять раз больше, чем раньше.
Подробнее о том, на сколько вырастут штрафы и какие еще правила ужесточат, - в материале amic.ru.
Что изменилось в правилах проверки газа?
Депутаты Государственной Думы одобрили изменения в законодательстве, которые ужесточают штрафы за отказ предоставить доступ к газовому оборудованию для его проверки.
Эти поправки были приняты во втором и третьем чтениях и касаются статьи 9.23 Кодекса об административных правонарушениях. В законопроекте есть и другие пункты, которые решили усилить.
На сколько увеличились штрафы за недопуск газовиков к проверке?
Согласно закону, штраф за недопуск газовщиков к проверке оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов должен быть увеличен до пяти–десяти тысяч рублей. Сейчас физлиц штрафуют за подобные нарушения на одну-две тысячи рублей.
Для должностных лиц санкция составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.
Какие еще вводятся штрафы?
За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования граждан планируется штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 25-100 тысяч, юрлиц — на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч.
Штрафы в том же размере предусмотрены за непредоставление информации о смене оборудования. За нарушение порядка диагностики штраф гражданам составит от 5 до 10 тысяч, должностным лицам — от 25 до 100 тысяч рублей, юридическим — от 200 тысяч до 500 тысяч.
Что еще меняется в правилах проверки газового оборудования?
- нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов;
- проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям;
- отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение;
- изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации.
11:58:00 03-04-2024
А за нарушение тишины штраф 500 руб.
12:02:32 03-04-2024
штраф зв "уклонение от договора"? а мне не нравится ваш договор, и расценки ваши тоже не нравятся.
12:14:30 03-04-2024
Как понять, уклонение от договора? Пусть предупреждают и сами приезжают, а не присылают сомнительные бумажки, так как газовиков развелось и частных и всяких. Нам нужно знать, с кем и что мы подписываем.
12:32:01 03-04-2024
Жулики везде...
12:44:28 03-04-2024
Само слово "договор" подразумевает добровольность и заинтересованность обеих сторон, "уклонение от договора" звучит абсурдно! По действующим правилам газоснабжающая организация отключает газ потребителю при отсутствии договора на ТО, какой тут еще может быть штраф за уклонение?
12:45:31 03-04-2024
Они батарейки в газосчётчики намеренно вставляют подсевшие что-бы чаще ходить и денег требуют, якобы не на гарантии счётчик.
14:14:35 03-04-2024
Гость (12:45:31 03-04-2024) Они батарейки в газосчётчики намеренно вставляют подсевшие ч... Убрал счетчик. Невыгодно. Кончилась батарейка, пришёл газовик и сказал: проще новый поставить, чем в этом заменить батарейку. Счетчик проработал три года вместо обещанных семи лет.
13:03:10 03-04-2024
Вот сейчас опять активизируются псевдо газавики теперь еще под угрозой штрафа всякое китайское ..омно будут впаривать со 100 кратной наценкой.