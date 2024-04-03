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На сколько увеличатся штрафы за недопуск газовых служб к проверке оборудования?

В Госдуме ужесточили наказание для тех, кто мешает газовикам делать свою работу

03 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Газовая конфорка / Фото: pixabay.com
Газовая конфорка / Фото: pixabay.com

В России скоро увеличатся штрафы за недопуск газовых служб к проверке своего оборудования. Соответствующий закон уже приняли в Госдуме. За подобные нарушения придется платить в пять раз больше, чем раньше. 

Подробнее о том, на сколько вырастут штрафы и какие еще правила ужесточат, - в материале amic.ru.

1

Что изменилось в правилах проверки газа?

Депутаты Государственной Думы одобрили изменения в законодательстве, которые ужесточают штрафы за отказ предоставить доступ к газовому оборудованию для его проверки. 

Эти поправки были приняты во втором и третьем чтениях и касаются статьи 9.23 Кодекса об административных правонарушениях. В законопроекте есть и другие пункты, которые решили усилить. 

2

На сколько увеличились штрафы за недопуск газовиков к проверке?

Согласно закону, штраф за недопуск газовщиков к проверке оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов должен быть увеличен до пяти–десяти тысяч рублей. Сейчас физлиц штрафуют за подобные нарушения на одну-две тысячи рублей.

Для должностных лиц санкция составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.

3

Какие еще вводятся штрафы?

 За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования граждан планируется штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 25-100 тысяч, юрлиц — на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч.

Штрафы в том же размере предусмотрены за непредоставление информации о смене оборудования. За нарушение порядка диагностики штраф гражданам составит от 5 до 10 тысяч, должностным лицам — от 25 до 100 тысяч рублей, юридическим — от 200 тысяч до 500 тысяч.

4

Что еще меняется в правилах проверки газового оборудования?

В документе прописали ответственность и за другие нарушения. Среди них:
  • нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов;
  • проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям;
  • отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение;
  • изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации.
Кроме того, наказывать будут за отказ допустить представителей специальной организации для проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также за невыполнение технического диагностирования газового оборудования.
5

Когда новые штрафы начнут действовать?

Точно неизвестно. Закон вступит в силу, когда его подпишет президент. 
штрафы проверки законы

Комментарии 8

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Гость

11:58:00 03-04-2024

А за нарушение тишины штраф 500 руб.

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Гость

12:02:32 03-04-2024

штраф зв "уклонение от договора"? а мне не нравится ваш договор, и расценки ваши тоже не нравятся.

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Гость

12:14:30 03-04-2024

Как понять, уклонение от договора? Пусть предупреждают и сами приезжают, а не присылают сомнительные бумажки, так как газовиков развелось и частных и всяких. Нам нужно знать, с кем и что мы подписываем.

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Грыша

12:32:01 03-04-2024

Жулики везде...

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Гость

12:44:28 03-04-2024

Само слово "договор" подразумевает добровольность и заинтересованность обеих сторон, "уклонение от договора" звучит абсурдно! По действующим правилам газоснабжающая организация отключает газ потребителю при отсутствии договора на ТО, какой тут еще может быть штраф за уклонение?

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Гость

12:45:31 03-04-2024

Они батарейки в газосчётчики намеренно вставляют подсевшие что-бы чаще ходить и денег требуют, якобы не на гарантии счётчик.

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Гость

14:14:35 03-04-2024

Гость (12:45:31 03-04-2024) Они батарейки в газосчётчики намеренно вставляют подсевшие ч... Убрал счетчик. Невыгодно. Кончилась батарейка, пришёл газовик и сказал: проще новый поставить, чем в этом заменить батарейку. Счетчик проработал три года вместо обещанных семи лет.

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Гость

13:03:10 03-04-2024

Вот сейчас опять активизируются псевдо газавики теперь еще под угрозой штрафа всякое китайское ..омно будут впаривать со 100 кратной наценкой.

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