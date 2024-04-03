В Госдуме ужесточили наказание для тех, кто мешает газовикам делать свою работу

03 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Газовая конфорка / Фото: pixabay.com

В России скоро увеличатся штрафы за недопуск газовых служб к проверке своего оборудования. Соответствующий закон уже приняли в Госдуме. За подобные нарушения придется платить в пять раз больше, чем раньше.

Подробнее о том, на сколько вырастут штрафы и какие еще правила ужесточат, - в материале amic.ru.

1 Что изменилось в правилах проверки газа? Депутаты Государственной Думы одобрили изменения в законодательстве, которые ужесточают штрафы за отказ предоставить доступ к газовому оборудованию для его проверки. Эти поправки были приняты во втором и третьем чтениях и касаются статьи 9.23 Кодекса об административных правонарушениях. В законопроекте есть и другие пункты, которые решили усилить.

2 На сколько увеличились штрафы за недопуск газовиков к проверке? Согласно закону, штраф за недопуск газовщиков к проверке оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов должен быть увеличен до пяти–десяти тысяч рублей. Сейчас физлиц штрафуют за подобные нарушения на одну-две тысячи рублей. Для должностных лиц санкция составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.

3 Какие еще вводятся штрафы? За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования граждан планируется штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 25-100 тысяч, юрлиц — на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч. Штрафы в том же размере предусмотрены за непредоставление информации о смене оборудования. За нарушение порядка диагностики штраф гражданам составит от 5 до 10 тысяч, должностным лицам — от 25 до 100 тысяч рублей, юридическим — от 200 тысяч до 500 тысяч.

4 Что еще меняется в правилах проверки газового оборудования? В документе прописали ответственность и за другие нарушения. Среди них: нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов;

проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям;

отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение;

изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации. Кроме того, наказывать будут за отказ допустить представителей специальной организации для проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также за невыполнение технического диагностирования газового оборудования.